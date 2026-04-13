元乃木坂46矢久保美緒「染めました」ハイトーンに大胆イメチェン「一瞬誰かと思った」「美人度増してる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/13】元乃木坂46の矢久保美緒が4月12日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたショットを公開した。
【写真】23歳元乃木坂「雰囲気がぜんぜん違う」印象一変のハイトーンヘア
矢久保は「染めました！ハイトーン」と＝LOVEの楽曲「推しのいる世界」の歌詞で報告し、屋外で撮影したソロショットを投稿。これまでのブラウンから一転、透き通るようなハイトーンのヘアカラーにイメージチェンジした姿が収められている。
この投稿は「似合いすぎ」「透明感すごい」「雰囲気がぜんぜん違う」「可愛すぎてビックリ」「一瞬誰かと思った」「美人度増してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】23歳元乃木坂「雰囲気がぜんぜん違う」印象一変のハイトーンヘア
◆矢久保美緒、ハイトーンカラーにイメチェン
矢久保は「染めました！ハイトーン」と＝LOVEの楽曲「推しのいる世界」の歌詞で報告し、屋外で撮影したソロショットを投稿。これまでのブラウンから一転、透き通るようなハイトーンのヘアカラーにイメージチェンジした姿が収められている。
◆矢久保美緒の投稿に「一瞬誰かと思った」と反響
この投稿は「似合いすぎ」「透明感すごい」「雰囲気がぜんぜん違う」「可愛すぎてビックリ」「一瞬誰かと思った」「美人度増してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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