「グラウンドの熱気をすぐそばで感じながら」

ドジャースは10日（日本時間11日）からの本拠地でのレンジャーズとの3連戦を2勝1敗で終えた。大谷翔平投手は11日（同12日）に4号の先頭打者弾を放っているが、日本の大物女優が観戦を報告。ファンからは「羨ましい」といった声があがっていた。

自身のインスタグラムで報告したのは歌手で女優の夏木マリさん。一塁側スタンドのグラウンドに近い席で観戦していたようで、目の前にいる大谷の複数の写真や動画を公開している。

そのなかには大谷が先頭打者弾を放った際の映像も入っており、貴重な瞬間に立ち会っていたようだ。「大谷さん、初打席からホームランで一気に会場の空気が変わって最高〜」とご機嫌の様子。「グラウンドの熱気をすぐそばで感じながら、ゆったり観戦 好きなものをつまみつつ、野球に集中できる贅沢な時間でした。素敵な機会に感謝です」などと綴っていた。

73歳の夏木さんの報告にファンも羨望。「わわ！ 夏木マリさん観戦行ってるぅ」「すごい目の前ですね」「羨ましい限りです」「特等席やないですか」「最高の休日」「なんと贅沢な」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）