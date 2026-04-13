イベント設営をスムーズに！コンパクトに折りたためる、拡声器スピーカー用スタンド2種
サンワサプライ株式会社は、広い会議室や体育館などで活躍する拡声器スピーカー用スタンドとして、ネジ固定式の「MM-SPST5N」および差し込み・ブラケット固定式の「MM-SPST6N」の2機種を発売する。本製品は、一般的なUNC3/8・UNC1/4ネジから、ブラケットを使用するタイプまで、幅広い設置方式をカバーするラインアップ。会場の規模や座席レイアウトに合わせて柔軟な高さ調節が可能。いずれもコンパクトに折りたためる設計を採用しており、設営・撤収のスピードアップと、省スペースでの保管・運搬を実現する。
UNC3/8・UNC1/4コネクタ対応拡声器スピーカースタンド「MM-SPST5N」
■幅広い拡声器スピーカーに対応するスタンド
UNC3/8ネジ対応のスピーカースタンド。付属の変換ネジを使うことでUNC1/4にも対応し、様々なサンワサプライ製の拡声器スピーカーを設置できる。
■最適な高さに調節可能
高さ約123〜200cmまで無段階で調整できる。会場規模に応じて最適なポジションに設置可能だ。
■耐荷重20kg＆安定性の高い設計
スチール製の堅牢構造と最大脚幅約91cmの安定した三脚タイプ。最大20kgまでのスピーカーに対応する。
高耐荷重＆頑丈で大型スピーカーに対応スピーカースタンド「MM-SPST6N」
■耐荷重40kgで頑丈設計のスピーカースタンド
耐荷重40kgに対応した頑丈設計のスピーカースタンド。直径35mmのスチール製シャフトで、大型スピーカーや拡声器もしっかり設置できる。
■マウントホールの無いスピーカーも設置できる
マウントホールのないスピーカーでも、付属のブラケットを使えば設置できる。幅広いスピーカーに対応する。
■最適な高さに調節可能
高さ約110cm〜200cmまで無段階で調整できる。会場規模に応じて最適なポジションに設置可能だ。
■転倒や落下を防ぐ安全構造
最大脚幅約140cmの安定構造。落下防止ピン付きで、設置時の転倒や落下リスクを軽減する。
■スピーカースタンド「MM-SPST5N（ネジ固定式）」
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高さ約123〜200cmまで無段階で調整できる。会場規模に応じて最適なポジションに設置可能だ。
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スチール製の堅牢構造と最大脚幅約91cmの安定した三脚タイプ。最大20kgまでのスピーカーに対応する。
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マウントホールのないスピーカーでも、付属のブラケットを使えば設置できる。幅広いスピーカーに対応する。
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