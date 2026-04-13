【DIME 6月号】 4月16日 発売 価格：1,880円

【拡大画像へ】

小学館は、「DIME 6月号」を4月16日に発売する。価格は1,880円。

今号は、今年TVアニメ30周年を迎える「名探偵コナン」の大特集。表紙は萩原千速とコナンをあしらった通常版とアニメ30周年を記念したスペシャル版の2種類が登場。特別付録として「『名探偵コナン』折りたたみモバイルコンテナ」が付いてくる。

2種類の表紙で登場

本誌では、アニメ制作の舞台裏から視聴者を惹きつける理由や、放送開始から現在までの130曲以上にわたる歴代OP・ED主題歌までを総まとめした「『名探偵コナン』30の真実」が登場。

劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の見どころや、監督や主題歌を担当したMISIAさん、萩原千速を演じる声優の沢城みゆきさんなどのインタビューを掲載している。

※付録はDIME2026年6月号通常版・スペシャル版共通です

【『名探偵コナン』折りたたみモバイルコンテナ】

(C)青山剛昌／小学館

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会