天羽希純、「グラビアの最高到達点」とうたわれる“絶品ムチムチボディ”披露
タレントの天羽希純が、13日発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）17号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場する。
【別カット】これ以上にないめっちゃ笑顔を見せた天羽希純
2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。今後はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動していく天羽。「すっぽんぽんを超えたノーブラポチッ」で話題になったサード写真集『BONUS』（集英社）は重版がかかり、未公開のアザーカット版をデジタル限定で発売される。
今回は、写真集以外で初の海外ロケだというグアムで、天羽が“絶品ムチムチボディ”を披露。「グラビアの最高到達点」とうたわれるグラビアを披露している。
そのほか、鷲見友美ジェナ、本間日陽、奥村桃夏、石浜芽衣、小倉あずさ、高村梨々花（高＝はしごだか）が登場する。
【別カット】これ以上にないめっちゃ笑顔を見せた天羽希純
2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。今後はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動していく天羽。「すっぽんぽんを超えたノーブラポチッ」で話題になったサード写真集『BONUS』（集英社）は重版がかかり、未公開のアザーカット版をデジタル限定で発売される。
今回は、写真集以外で初の海外ロケだというグアムで、天羽が“絶品ムチムチボディ”を披露。「グラビアの最高到達点」とうたわれるグラビアを披露している。
そのほか、鷲見友美ジェナ、本間日陽、奥村桃夏、石浜芽衣、小倉あずさ、高村梨々花（高＝はしごだか）が登場する。