『葬送のフリーレン』確かに良かった！最終回の人気シーンTOP3発表
ABEMAは、人気アニメ『葬送のフリーレン』第38話（第2期・第9話）「美しい光景」放送時のコメント最多シーンTOP3を発表した。第1話はラストに登場したキャラクターのシーンになっている。
【動画】ラストに衝撃！『葬送のフリーレン』最終回の人気シーンTOP3
3月27日深夜に放送された『葬送のフリーレン』第38話（第2期・第9話）「美しい光景」より、視聴者からのコメントを多く集めたシーンを独自調査。「『葬送のフリーレン』第38話コメント最多シーンTOP3」としてABEMAアニメ公式Xにて公開している。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
▼『葬送のフリーレン』第38話コメント最多シーンTOP3
第38話「美しい光景」
1位：黄金卿のマハトとデンケン
2位：ガッツポーズするフェルン
3位：フェルンの最大火力のゾルトラーク
【動画】ラストに衝撃！『葬送のフリーレン』最終回の人気シーンTOP3
3月27日深夜に放送された『葬送のフリーレン』第38話（第2期・第9話）「美しい光景」より、視聴者からのコメントを多く集めたシーンを独自調査。「『葬送のフリーレン』第38話コメント最多シーンTOP3」としてABEMAアニメ公式Xにて公開している。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
▼『葬送のフリーレン』第38話コメント最多シーンTOP3
第38話「美しい光景」
1位：黄金卿のマハトとデンケン
2位：ガッツポーズするフェルン
3位：フェルンの最大火力のゾルトラーク
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