

高性能な完全ワイヤレスイヤホン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」をレビュー！

スマートフォン（スマホ）の周辺機器としてもはや「完全ワイヤレスイヤホン」はなくてはならない存在となっており、一部では音声による入力や読み上げなどのAIを活用した機能を搭載するという流行りだけでなく、イヤホンとしての本質でもある高音質化とノイズキャンセル機能の向上といった高機能化も進んでいます。



Galaxy Buds4 Proのイヤホン本体をケースに収納した状態 Galaxy Buds4 Proのイヤホン本体をケースに収納した状態



Galaxy Buds4 Proのイヤホンをケースから出したところ Galaxy Buds4 Proのイヤホンをケースから出したところ



Galaxy Buds4 Proのイヤホン本体 Galaxy Buds4 Proのイヤホン本体



Samsung Galaxy Wearableアプリでアクティブノイズキャンセリング機能を選択したところ Samsung Galaxy Wearableアプリでアクティブノイズキャンセリング機能を選択したところ



Galaxy Buds4 Pro（左）とGalaxy Buds3 Pro（右） Galaxy Buds4 Pro（左）とGalaxy Buds3 Pro（右）



Galaxy Buds4 Pro（左）とGalaxy Buds3 Pro（右） Galaxy Buds4 Pro（左）とGalaxy Buds3 Pro（右）

Samsung Galaxy Buds4 ProｌホワイトｌGalaxy AI対応ｌワイヤレスイヤホン 本体 端末ｌSamsung純正 国内正規品ｌ2026年発売ｌノイズキャンセリングｌ立体音響ｌ防水IP57ｌBluetooth 6.1ｌ最大30時間再生ｌ44.0gｌ内蔵マイクｌSM-R640NZWAXJP Galaxy 2026-03-12



【公式】 Samsung Galaxy Buds4 Pro Galaxy AI ワイヤレスイヤホン 本体 端末 Samsung純正 国内正規品 2026年発売 ノイズキャンセリング 立体音響 防水IP57 Bluetooth 6.1 最大30時間再生 44.0g 内蔵マイク

価格：41,250円（税込、送料無料) (2026/4/9時点) 楽天で購入



そしてこうしたイヤホンの本質的な機能でもう1つ重要なのが環境音（外部音）の取り込み機能で、ワイヤレスイヤホンはいろいろなシーンで使うと思いますが、すべての環境音をノイズキャンセルとして無音にしてしまうと、周囲の情報を得られないという不都合が生じることがあるため、外で利用する場合は適度な環境音の取り込みが重要になってきています。そうした環境音の取り込みにも対応し、あらゆる環境に自動最適化するインテリジェント機能を搭載を搭載した完全ワイヤレスイヤホンとしてサムスン電子ジャパンが「Galaxy Buds4 Pro」（Samsung Electronics製）が2026年3月12日（木）に発売されました。価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格および公式Webストア「Samsungオンラインショップ」（https://www.samsung.com/jp/offer/ ）では41,250円です。販路はSamsungオンラインショップのほか、Galaxyブランドのショーケース／旗艦店「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）と体験スペース「Galaxy Studio Osaka」（大阪・難波）、Samsung公式ストア楽天市場店、Samsung公式ストアYahoo!ショッピング店、Amazon.co.jp、エディオン、上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどのECサイトや量販店に加え、NTTドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ、au +1 collection取扱店、au Online Shop、ソフトバンクショップ（一部店舗）、ソフトバンクオンラインショップ、楽天モバイル、IIJmioとなっています。今回はGalaxy Buds4 Proをサムスン電子ジャパンよりお借りして実際に試す機会がありましたのでその模様を紹介したいと思います。なお、Galaxy Buds4 Proはホワイトおよびブラックの2色に加え、SamsungオンラインショップやGalaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaの限定カラーとなるピンクゴールドの3色展開で、Galaxy Buds4 Proの廉価版「Galaxy Buds4」（ホワイト、ブラック）も合わせて発売されています。Galaxy Buds4 Proは耳穴の中に入れるカナル型（密閉型）の完全ワイヤレスイヤホンで、サイズはイヤホン本体（片側）が約30.9×18.1×19.6mm、充電ケースが約51×28.3×51mm、重さはイヤホン本体（片側）が約5.1g、充電ケースが約44.3gとなっており、イヤホン本体はIP57等級の防水・防塵に対応しています。またバッテリー容量はイヤホン本体（片側）が61mAh、充電ケースが530mAhで、音楽再生時間はアクティブノイズキャンセルがオンで約6時間（充電ケース併用最大26時間）、オフで約7時間（充電ケース併用最大30時間）です。イヤホンのデザインは世界中から収集した1億件以上の耳形状データと、1万回以上の装着シミュレーションを分析することによって長時間の使用でも快適な装着感を実現する人間工学に基づいたデザインを採用しており、イヤホン本体には指が自然に触れる位置にくぼみ状のピンチコントロールエリアを配置しています。一方、充電ケースはおしゃれな半透明デザインが採用されています。スマートフォン（スマホ）などとの接続はBluetooth 6.1（LEオーディオ対応）で行い、プロファイルはA2DPおよびAVRCP、HFP、PBP、TMAPに対応し、コーデックはAACおよびSBC、SSC（Samsung Seamless Codec）、SSC-UHQ、LC3に対応しています。音質に関しては強化された2-Wayスピーカーとベゼルレスウーファーを採用し、スピーカーの振動面積を前モデル比で約20％拡大したとのこと。これにより、より深みのある低音と、さらにツイーターによるクリアで繊細な高音を実現し、24bit／96kHzの超高解像度オーディオによって原音に忠実なサウンドを楽しめます。また超広帯域（スーパーワイドバンド）やノイズコントロールの最適化、360オーディオにも対応しています。アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）は装着状態や耳の形状に合わせて最適化されたアルゴリズムを適用し、イコライザーの調整範囲を拡張することによって装着状態に左右されにくい安定した音質を実現しており、スマホなど向けアプリ「Samsung Galaxy Wearable」（以下、Samsung Galaxy Wearableアプリ）にて「周囲の音」および「最適化」、「アクティブノイズキャンセリング」の3つのモードを選択可能です。また6つのマイクを搭載し、機械学習を活用したスーパークリアコールによって騒がしい環境でもクリアな音声通話が可能で、16kHz帯域に対応した幅広い音域を拾いつつ、周囲の雑音を抑えながら自分の声を明瞭に伝えるような通話品質となっています。さらにアダプティブEQやサイレン検出、音声検出、周囲の音モードにも対応しています。センサー類は加速度センサーおよびジャイロセンサー、ホールセンサー、圧力センサー、近接センサーm触覚センサーを内蔵しています。特にGalaxyスマホと連携すると、充電ケースを開くだけで接続ポップアップが表示され、クイックパネルからノイズキャンセリングの調整や各種設定を変更できます。またOne UI 8.5以降のGalaxyスマホではヘッドジェスチャー操作に対応して軽くうなずくだけで通話に応答でき、音声コマンドにも対応しており、GeminiなどのAIエージェントを起動することが可能なので、スマホをポケットから取り出すことなく、さまざまな操作を行えます。他にも紛失したときなどに位置を探せる「Samsung Find」やBixby音声起動、ネックストレッチリマインダーにも対応しています。筆者は前機種「Galaxy Buds3 Pro」を利用していますが、Galaxy Buds3 Proと比べると、Galaxy Buds4 Proはデザインや機能が大きく変更になりました。中でもノイズキャンセル機能がGalaxy Buds4 Proは最大約36dB騒音低減、Galaxy Buds3 Proは最大約33dB騒音低減というように向上しているほか、音質もGalaxy Buds4 Proは11mmウーファー搭載で低音の解像度が向上しています。またイヤホン本体（片側）の重さもGalaxy Buds4 Proは約5.1gですが、Galaxy Buds3 Proは約5.4gでしたので若干ながら軽量化しています。実際にGalaxy Buds4 Proを利用してみると、音質とノイズキャンセル効果の向上を実感できます。特に音質に関しては低音が強化されたためか、ノイズキャンセル機能で周囲の音を取り込んでも迫力のある音質になりました。前機種のGalaxy Buds3 Proでは周囲の音は取り込まないノイズキャンセルを利用していましたが、Galaxy Buds4 Proでは周囲の音を取り込む最適化モードで利用しています。周囲の音を聞きながら音楽聴取の満足感が高い、というワンクラス上のイヤホンだと感じることができました。外音を軽減するだけでなく、周囲の音を最適化して取り込む機能を持つGalaxy Buds4 Proはオススメできると感じました。

記事執筆：memn0ck

■関連リンク・エスマックス（S-MAX）・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・エスマックス（S-MAX）・＜Samsung＞「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 本日発売開始 - Samsung Newsroom 日本・「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 本日発売開始 - Samsung Newsroom 日本・＜ドコモ＞「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 本日発売開始 - Samsung Newsroom 日本・＜au＞「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 本日発売開始 - Samsung Newsroom 日本・＜SB C&S＞「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 本日発売開始 - Samsung Newsroom 日本・＜楽天モバイル＞「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 本日発売開始 - Samsung Newsroom 日本・Samsung Galaxy Buds4 & Buds4 Pro | オンラインショップで購入 | Samsung Japan 公式・Samsung Galaxy Buds4 Pro ホワイト | ワイヤレスイヤホン | Samsung Japan 公式