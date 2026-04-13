「スター・ウォーズ」シリーズ計11作品、全国9劇場で一挙上映 “ベスカー”仕様のムビチケも登場
世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、「スター・ウォーズの日」（5月4日）をはさんだ、4月24日から5月7日までの間、全国9か所の劇場でシリーズ全11作品の一挙上映が実施される。
【画像】驚きの重量感！べスカー仕様のムビチケ
上映されるのは、エピソード1から9までの本編に加え、公開から10周年の『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』、2018年公開の『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』を含む計11作品。1977年のシリーズ誕生以来、個性豊かなキャラクターと壮大な物語で世代を超えて愛されてきた「スター・ウォーズ」の世界を、劇場で一気に体感できる貴重な機会となる。
対象劇場は、札幌シネマフロンティア、TOHOシネマズ 日比谷、109シネマズプレミアム新宿、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ海老名、シネマイクスピアリ、ミッドランドスクエアシネマ、TOHOシネマズ 梅田、T・ジョイ博多の9館。詳細な上映スケジュールは各劇場の公式サイトで発表される。
なお入場者特典として、劇場新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』B2ポスターをプレゼント（数量限定／先着順）。新作公開に向けた期待を高めるアイテムとなりそうだ。詳細は各劇場で確認できる。
また、“スター・ウォーズの日”である5月4日からは、賞金稼ぎのマンダロリアンが、依頼の報酬として受け取る銀河系で最も頑強な金属合金「ベスカー」に着想を得た特製ムビチケも販売。スチール製の重量感ある仕様で、限定1000個のみの特別アイテムとなる。価格は5000円（ムビチケ2000円＋ベスカー代3000円）で、対象劇場などで販売予定。1人1点限りの限定となる。
シリーズの歴史を一気に振り返る上映企画と、ファン心をくすぐる限定グッズ。公開を控えた最新作に向け、“スター・ウォーズ旋風”が全国で加速しそうだ。
「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日。劇中の名せりふ「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを。）」の「May the Force」と「May the 4th（5月4日）」の語呂合わせに由来する。
最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 は、5月22日、日米同時公開。
【画像】驚きの重量感！べスカー仕様のムビチケ
上映されるのは、エピソード1から9までの本編に加え、公開から10周年の『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』、2018年公開の『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』を含む計11作品。1977年のシリーズ誕生以来、個性豊かなキャラクターと壮大な物語で世代を超えて愛されてきた「スター・ウォーズ」の世界を、劇場で一気に体感できる貴重な機会となる。
なお入場者特典として、劇場新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』B2ポスターをプレゼント（数量限定／先着順）。新作公開に向けた期待を高めるアイテムとなりそうだ。詳細は各劇場で確認できる。
また、“スター・ウォーズの日”である5月4日からは、賞金稼ぎのマンダロリアンが、依頼の報酬として受け取る銀河系で最も頑強な金属合金「ベスカー」に着想を得た特製ムビチケも販売。スチール製の重量感ある仕様で、限定1000個のみの特別アイテムとなる。価格は5000円（ムビチケ2000円＋ベスカー代3000円）で、対象劇場などで販売予定。1人1点限りの限定となる。
シリーズの歴史を一気に振り返る上映企画と、ファン心をくすぐる限定グッズ。公開を控えた最新作に向け、“スター・ウォーズ旋風”が全国で加速しそうだ。
「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日。劇中の名せりふ「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを。）」の「May the Force」と「May the 4th（5月4日）」の語呂合わせに由来する。
最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 は、5月22日、日米同時公開。