落語家・立川志らくが１１日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２６リアルガチ」に出演。「とにかく野球ファンと政治ファンはシャレが通じない」とぼやいた。

出川哲朗がＭＣを務め、野球好きの芸能人たちが集まってそれぞれのひいきのチームをプレゼンし、順位予想する今年で４年目を迎える恒例の番組。中日ファン代表として登場した志らくは自身が考える理想のスタメンを挙げつつも、「多分、ドラゴンズファンからブーイングが出るのが、３番の周平だと思います」と「３番・三塁」に“起用”した高橋周平について予防線を張った。「とにかく野球ファンと政治ファンはシャレが通じないから。本当に怒ってくるから。面倒臭いったら、面倒臭いんですよ」とぼやいた。

それでも「ただ周平はミスター・ドラゴンズになってくれる、そういう選手だと思ってるから。どういうわけだか石川昂弥、やたら実績ないのに４番に使って結果出ずに。同じサードでかぶってるから（今まで定位置を）取られちゃって。とにかく井上監督には我慢してもらって。３番サード高橋周平、これで全国区のドラゴンズに…。今のドラゴンズで全国区って言ったらもうドアラしかいないじゃないですか」と自虐気味に話してスタジオの笑いを誘っていた。