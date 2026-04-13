M!LK佐野勇斗、山中柔太朗のフォロワー100万人突破祝福 黄金の全身タイツ姿に「斬新な祝い方」「ご利益ありそう」と話題
【モデルプレス＝2026/04/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が4月10日、自身のInstagramを更新。メンバーの山中柔太朗のInstagramフォロワー100万人突破を記念したショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】M!LK佐野「ビジュ良すぎ」親友との2ショットプリクラ
佐野は「柔太朗インスタ 100万人おめでとう！！！フォローしてくださった皆さんありがとうございます」とつづり、記念写真を複数枚投稿。全身金タイツを被り、「100」の形をした金色のバルーンを持った姿を披露した。2人とも満面の笑みを見せ、喜びが全身から伝わるショットを公開している。また、2人でチョコをかじる仲睦まじい姿も披露している。
この投稿にファンからは「100万人おめでとう」「凄く嬉しそう」「斬新な祝い方」「全身金色でキラキラだね」「これからも応援します」「ご利益ありそう」「2人ともビジュイイじゃん」など温かいメッセージが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK佐野「ビジュ良すぎ」親友との2ショットプリクラ
◆佐野勇斗、山中柔太朗インスタ100万人記念で全身金に
佐野は「柔太朗インスタ 100万人おめでとう！！！フォローしてくださった皆さんありがとうございます」とつづり、記念写真を複数枚投稿。全身金タイツを被り、「100」の形をした金色のバルーンを持った姿を披露した。2人とも満面の笑みを見せ、喜びが全身から伝わるショットを公開している。また、2人でチョコをかじる仲睦まじい姿も披露している。
◆佐野勇斗の投稿に反響
この投稿にファンからは「100万人おめでとう」「凄く嬉しそう」「斬新な祝い方」「全身金色でキラキラだね」「これからも応援します」「ご利益ありそう」「2人ともビジュイイじゃん」など温かいメッセージが寄せられている。（modelpress編集部）
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