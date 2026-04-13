俳優の山崎賢人と藤木直人が13日、都内でファイントゥデイ「uno（ウーノ）」ヘアケア新CM発表会に出席した。

2人は、2018年放送のフジテレビドラマ「グッド・ドクター」、2021年公開の映画「夏への扉―キミのいる未来へ―」で共演。プライベートでも親交があるという。

藤木から感じる自信や余裕について聞かれ、山崎は以前一緒に釣りに行ったときのエピソードを話した。「家までまず迎えに来てくれて、自分の分の竿も買ってくれて、一個一個やり方も教えてくれて、藤木さんの家にお邪魔して（魚を）さばいてくれて、自分はただ食べていた。ちょっとしたら藤木さんは寝ていた。自信と余裕しかないなと、ありがたいなと思っていた」と至れり尽くせりだったと振り返った。

藤木は、その理由について「釣りに興味あると言ってくれたのがうれしかった」と語った。さらに、「船の中で食べるものを買おうとコンビニ寄ったときにスマホで払おうとして全然読み込んでくれなくて、その分も僕がおごりました」と追加のエピソードも明かした。

新CMは20日から全国で放映。