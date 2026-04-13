「リブート」拓海役・子役の意外な裏話に驚きの声相次ぐ「信じられない」「すごい」
【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場「リブート」の公式Instagramが、4月10日に更新された。早瀬拓海を演じた子役・矢崎滉の意外な裏話に驚きの声が寄せられている。
【写真】「リブート」W拓海の「兄弟みたいにそっくり」な2ショット
3月29日の最終回放送後も「おかわりリブート」として、キャストのオフショットや撮影裏話を公開している同アカウント。今回の投稿では、主人公・早瀬陸（鈴木／松山ケンイチ）の息子・拓海を演じた矢崎と、高校生になった拓海を演じた俳優・大西利空の2ショットを公開。さらに「矢崎滉さんのウラ話」として「本格的なドラマは初挑戦の矢崎くん」「その自然体で屈託ない芝居で、撮影初日から松山さんと本当の親子のようになってました」と矢崎の裏話を明かした。
この投稿に視聴者からは「初挑戦だったなんて信じられない」「初とは思えないくらい素晴らしい演技でした」「ビックリ」「すごい役者さん」「これからの活躍も楽しみ」「感動をありがとうございました」「本当の兄弟みたいな2ショット」「可愛くてほっこり」などと反響が寄せられている。
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求める“エクストリームファミリーサスペンス” 。（modelpress編集部）
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【写真】「リブート」W拓海の「兄弟みたいにそっくり」な2ショット
◆「リブート」出演の子役・矢崎滉の裏話
3月29日の最終回放送後も「おかわりリブート」として、キャストのオフショットや撮影裏話を公開している同アカウント。今回の投稿では、主人公・早瀬陸（鈴木／松山ケンイチ）の息子・拓海を演じた矢崎と、高校生になった拓海を演じた俳優・大西利空の2ショットを公開。さらに「矢崎滉さんのウラ話」として「本格的なドラマは初挑戦の矢崎くん」「その自然体で屈託ない芝居で、撮影初日から松山さんと本当の親子のようになってました」と矢崎の裏話を明かした。
◆鈴木亮平主演「リブート」
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求める“エクストリームファミリーサスペンス” 。（modelpress編集部）
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