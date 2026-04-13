BALLISTIK BOYZの砂田将宏、グラビアアイドルで女優の岸明日香、俳優の内藤秀一郎が縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」で5月に配信となる「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」に出演する。

今作は岡田結実と超特急・村田祐基のダブル主演作で、人気アイドルの夫（村田）を支え続けてきた妻（岡田）の大逆転劇を描く。女性マネジャーと不倫関係にある夫から冷遇されている妻は、事故でおなかの子供も失い、どん底へと突き落とされる。だが、大手芸能事務所の令嬢で天才プロデューサーという顔も持っており、離婚を機に本来の居場所へ戻り人生を取り戻していく物語だ。

砂田は、かつて女性主人公に育成された過去がある、海外でもトップスターとして活躍する実力派アイドルを演じる。男性主人公のライバル的な存在となる。「可愛いところと男らしさがあるギャップに注目して楽しんでほしいです！」とアピールした。

岸は主人公たちの関係を切り裂く女性マネジャーを演じる。「一言で言うとやばい女（笑い）」と役柄を紹介するが、「一途さだったり、泥臭すぎる人間らしさみたいなものがある役です。ただの泥沼劇ではなく、笑いあり涙ありでスカッとしてもらえると思います」と自信をのぞかせた。

内藤は女性主人公の兄で、支えていく役どころだ。「妹のためならなんでもしてしまうそんな兄です！ただ、少し抜けた部分が少し垣間見えるのでそこもお楽しみください」とアピールした。