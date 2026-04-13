話のネタになりそうな「群馬県のお土産」10選！ 2位「ぐんまちゃん生ロールケーキ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：ぐんまちゃん生ロールケーキ（福嶋屋）／39票2位にランクインしたのは、群馬県の大人気マスコットキャラクターが描かれた「ぐんまちゃん生ロールケーキ」です。玉村町にある老舗菓子店・福嶋屋が手掛けるこのスイーツは、ぐんまちゃんの可愛らしい顔がスポンジとして作られており、職人技が光る一品。見た目のインパクトはもちろん、地元の素材を活かした本格的な味わいは、老若男女に喜ばれる話題性抜群のお土産です。回答者からは「ぐんまちゃんが可愛らしいし、ロールケーキも美味しそうです」（40代女性／青森県）、「ぐんまちゃんの顔がロールケーキになっていて可愛らしいので話のネタになりそうだとおもいました」（40代女性／兵庫県）、「開けた瞬間『かわいいー！』と盛り上がりそうなビジュアル。めちゃくちゃ可愛いから」（20代女性／福岡県）といった声がありました。
1位：グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタ ハラダ）／58票堂々の1位は、ガトーフェスタ ハラダの「グーテ・デ・ロワ」でした！今や全国的な知名度を誇るこのラスクですが、実は群馬県高崎市に本社を置くメーカーが生んだ逸品。サクサクとした食感と芳醇なバターの香りは、「群馬にこんなにお洒落で美味しいお土産があるなんて！」と、贈る相手との会話に華を咲かせてくれること間違いありません。回答者からは「群馬に工場があることを知らない人も多いので」（30代男性／大阪府）、「実際にハラダの工場も行ってお土産を買ってきたことがあるが建物もキレイで種類も当たり前だが多く、楽しかったので」（40代女性／富山県）、「最近では都内にもお店があるので喜ばれるお菓子ですが、実は群馬のお店なのだというと驚かれます。私もデパ地下にあるラスク店だと思っていたので、初めて知ったときにはびっくりしました。群馬土産としても話のネタになると思います」（30代女性／長野県）といった声がありました。
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(文:坂上 恵)