学校を舞台に魔改造ラジコンで本気勝負！ 校舎や運動場を駆け抜ける「魔自ラジレース」がカオス展開で楽しすぎた

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『学校の廊下でラジコンを走らせる』というアズパカさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ばっかもーん！廊下で走っとれ！

オリジナルのミニ四駆やラジコンの開発に取り組んでいる投稿者のアズパカさん。モーターと電池とタイヤ以外はほぼ何でもアリの魔改造自作RC、通称「魔自ラジ」によるレースを開催することにしました。

走行会の参加条件は「開催の1週間前までにマシンの制作動画を投稿する」というもの。かなりのハードルかと思いきや、アズパカさんも含めた参加者は17人。中々の猛者が揃い、「精鋭の集まり」「アベンジャーズ」「多い多いと思ったら見たことある人多すぎｗ」とコメント欄が盛り上がります。

当初はアズパカさんが作ったラジコン用のオフロードサーキットでのレースを考えていましたが、舞台は「学校」に決定。校舎や運動場を魔自ラジが駆け巡ります。

せっかくなので教室で授業ごっこ。レギュレーションや走らせる場所について緩く語ったり、魔自ラジの今後について話し合ったりしたそうです。

レースは校舎内で行われる予選と、運動場で行われる本戦という形式。自作マシンは速度差が大きいのでグループ分けで競いやすくしたとのこと。本戦では勝つとCからB、BからAへと参戦でき、予選をミスしても下剋上可能になっています。

予選は廊下でゼロヨンタイムアタック。レーザー距離計で計測した40mを走ります。

さらに15秒計測タイムアタック方式をルールに追加。行ける所まで行ったら15秒以内にプロポを床に置き、自分でストップウォッチを止めるというもの。15秒をオーバーしたら失格です。ただし2回チャレンジ可能なので良い方のタイムを選べます。

アズパカさんの1走目は中々のスタート。

そこでシフトアップでさらなるスピードを求めたところ、グリップを失いバランスを崩してしまいます。アズパカさんの1走目の記録は9.2秒となりました。

次は不安定になるシフトアップはせず1速のまま走る作戦。

しかし終盤で我慢できずにシフトアップ。マシンともどもバランスを崩してしまいます。

それでもかなり良い所までたどり着き、タイムも13.3秒で記録は有効。予選を3位で通過します。

1位はもこねもこさんの12.63秒。スゴイ速さかつ安定感ある圧倒的な走りでした。

本戦の舞台は運動場。タイヤ、ブランコなどの障害物がありますが、だいたいどこを走ってもいい自由なコースとのこと。

障害物を避けたり大回りしたり、砂場を突っ切って最短を走ったりと、チェックポイントを通過するならば自由にコースが選べます。マシンの性能とレーサーの選択が問われるのだとか。

Aメインのレースの様子をご紹介します。アズパカさんは赤で囲った青いマシンです。

「ゴー！」の声でいち早く飛び出したのは予選1位のもこねもこさんのマシン。

軽い障害物を乗り越えていく走破性で前に出たのですが、トップ2台がタイヤに引っ掛かってしまいます。その隙に迫るアズパカさんのマシン。

しかし追いつけずトップ2台の争いに。絶妙なライン取りで走り抜け、チェックポイントを通過したもこねもこさんが1位となりました。

続いてセルフメイドさんが2位となり、

少し開いてアズパカさんが到着。3位です。

このあと第2レースでももこねもこさんが1位となり、最終の第3レースでは半数のマシンが後ろ向きにスタートする暴挙に出ます。スタートダッシュでスピンしにくいという狙いがあったのですが、仲良くスタックする事態に。わちゃわちゃ具合も楽しいレースとなりました。

全力で遊ぶ大人たちの様子を捉えた本動画。ご紹介した以外のレースの詳細に興味を持たれた方はぜひご覧ください。

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