見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第３週「春一番のきざし」の第12回が４月14日に放送予定です。

【写真】笑顔を見せる島田健次郎。楽しそうな様子で…

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

＊以下４月14日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

シマケン（佐野晶哉さん）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛さん）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。

直美（上坂樹里さん）は吉江（原田泰造さん）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。

そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリスさん）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう・・