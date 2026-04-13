・「春に食べたい魚は？」の結果は…

・1位 …シラス 29%

・2位 鯛 26%

・3位 サワラ 23%

・4位 ホタルイカ 19%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「春に食べたい魚は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春に食べたい魚は？」