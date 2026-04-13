セリエA 25/26の第32節 コモとインテル・ミラノの試合が、4月13日03:45にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。コモのアレックス・バジェ（DF）がゴールを決めてコモが先制。

さらに45分コモが追加点。ジャン・ビュテ（GK）のアシストからニコラス・パス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、45+1分、インテル・ミラノのニコロ・バレッラ（MF）のアシストからマルクス・テュラム（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

インテル・ミラノは後半の頭から選手交代。アレッサンドロ・バストーニ（DF）からカルロス・アウグスト（DF）に交代した。

46分、コモは同時に2人を交代。ディエゴ・カルロス（DF）、セルジ・ロベルト（MF）に代わりヤコボ・ラモン（DF）、リュカ・ダクーニャ（MF）がピッチに入る。

49分インテル・ミラノが同点に追いつく。マルクス・テュラム（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

56分、インテル・ミラノは同時に3人を交代。フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）、ピオトル・ジエリンスキ（MF）に代わりアンジュ・ボニー（FW）、ルイス・エンリケ（FW）、ペタル・スチッチ（MF）がピッチに入る。

58分インテル・ミラノが逆転。ハカン・チャルハノール（MF）のアシストからデンゼル・ダンフリース（DF）がヘディングシュートを決めて2-3と逆転する。

67分、コモが選手交代を行う。イグナス・ファンデルブレンプト（DF）からイバン・スモルチッチ（DF）に交代した。

72分インテル・ミラノに貴重な追加点が入る。デンゼル・ダンフリース（DF）がゴールを決めて2-4。2点差に広げる。

78分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ニコロ・バレッラ（MF）からヘンリク・ムヒタリアン（MF）に交代した。

79分、コモは同時に2人を交代。アサン・ディアオ（FW）、アレックス・バジェ（DF）に代わりアルバロ・モラタ（FW）、アルベルト・モレノ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分、コモのリュカ・ダクーニャ（MF）がPKを決めて3-4と1点差に迫る。

そのまま試合終了。インテル・ミラノが3-4で勝利した。

なお、コモは24分にアレックス・バジェ（DF）、55分にアサン・ディアオ（FW）、90+1分にヤコボ・ラモン（DF）に、またインテル・ミラノは53分にピオトル・ジエリンスキ（MF）、69分にハカン・チャルハノール（MF）、77分にペタル・スチッチ（MF）、79分にフランチェスコ・アチェルビ（DF）、83分にカルロス・アウグスト（DF）、87分にアンジュ・ボニー（FW）、90+2分にマヌエル・アカンジ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 05:50:49 更新