開催：2026.4.13

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 3 - 4 [Dバックス]

MLBの試合が13日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとDバックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はザック・ポップ、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。

2回表、7番 ジェームズ・マッキャン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 PHI 0-1 ARI

6回表、5番 ノーラン・アレナド 3球目を打ってライトへの犠牲フライでDバックス得点 PHI 0-2 ARI

6回裏、1番 トレー・ターナー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 2-2 ARI、3番 ブライス・ハーパー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 3-2 ARI

8回表、4番 ホセ・フェルナンデス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 PHI 3-3 ARI、6番 エイドリアン・デルカスティーヨ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 PHI 3-4 ARI

試合は3対4でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのテイラー・クラークで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はフィリーズのホセ・アルバラドで、ここまで0勝1敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、0勝2敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 05:36:12 更新