『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、3月13日（金）～15日（日）の3日間に開催された「GMG FES 2026」。4WD・SUVカスタムの牽引役であるGMG（ジーエムジー）が主催するイベントで、今年は記念すべき10回目の開催となり、全国から集まった4WD・SUV愛好家、関連メーカーの熱意で会場は大いに盛り上がりました。

また、会場に接する屋外特設駐車場では、100台の車両が停められるスペースも。モトメガネ撮影班が取材した2日目には、屋外特設駐車場でランクル250オーナーズクラブ「LC250club」のオフミーティングも行なわれました。

それでは、各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：kokipra_503

年齢：40代

車両名：トヨタ・ランドクルーザー プラド

年式：2020年

所有歴：6年

主な使用シーン：レジャー

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「前期型と中期型のプラドはそれほど興味なかったのですが、後期型でヘッドライトのデザインが変わり、そこにほれ込んで購入しました」

愛車のお気に入りポイントは？

「一番はやはりトータルデザインです。アバンギャルドブロンズメタリックのボディカラーも気に入っています」

カスタムを始めたキッカケは？

「車両を買ったばかりのころ（2020年）はカスタムをしているプラドは少なかったんです。自分もノーマルで十分だと思っていましたが、インスタのフォロワーがカッコよくカスタムしているクルマを見て気が変わりました」

お気に入りのポイントは？

外装

バンパー・フェンダー・ミラーetc：ラプターラインナー塗装

サイドバンパー：オートショップハギワラ（ワンオフ）

足まわり

「純正の足はブレーキング時の姿勢変化が大きくフワフワした乗り心地でしたが、ビルシュタインの5100に替えてからは症状が改善しました」

「ホイールは左右でカラーリングを変えています。ブロンズが好きですがグレーも気になって…。その結果、どっちも採用することにしました」

あなたにとって「クルマ」とは？

「生活の一部」

今後もGMG FESの動向をチェックしよう！

GMG FESのテーマは「文化祭”みたいな体験型フェス」。ただの展示会とは異なり、会場だけの特価販売はもちろん、パーツをその場で取り付けしてくれたり、値引き交渉も可能だったりと、ユーザーとメーカーの距離感が近い。まさに4WD・SUVファンのためのお祭りだ。

GMGJAPAN公式Youtubeチャンネルより

家族で楽しめるコンテンツが盛りだくさんなこともGMG FESの魅力「キッズスペースをちょっとだけ設けましたよ」などというレベルではなく、子どもたちがガッツリ遊べるスペースを確保しているほか、ミニゲームやじゃんけん大会などがあり、家族全員が丸1日楽しめるイベントとなっています。さらにペット同伴も可。

見て、触れて、体験して、さらにお得にパーツを購入して、家族みんなが笑顔になれるGMG FESは、これからも規模をドンドンと拡大して盛り上がりを見せています。今後の動向をお見逃しなく！