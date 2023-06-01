鶏肉とタケノコのみそ煮【材料】（2人分）鶏もも肉 1枚水煮タケノコ 3/4~1本だし汁 200ml<調味料>酒 大さじ 1みりん 大さじ 2砂糖 小さじ 2みそ 大さじ 2しょうゆ 小さじ 1ゴマ油 小さじ 1.5すり白ゴマ 適量【下準備】1、鶏もも肉、水煮タケノコはひとくち大に切る。【作り方】1、鍋にゴマ油を入れて中火で熱し、鶏もも肉を焼き色がつくまで炒める。水煮タケノコを加えてサッと炒め、だし汁、＜調味料＞の材料を加える。2、煮たったらアクを取って落とし蓋をし、中火にして煮汁が少なくなるまで煮る。器に盛り、すり白ゴマをかける。