日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」の公式ホームページが11日、「手越祐也約6年ぶりに『イッテQ!』スタジオ登場! お祭り企画が新章突入へ」として手越が4月12日放送回で約6年ぶりに復帰することを伝えた。



【写真】6年ぶりのツーショットにファン大歓迎「おかえり手越くん!!」

公式インスタグラムでも「6年ぶりに、スタジオにあの男が帰ってきた イッテQメンバーの変わらない掛け合いを先出し！」として予告動画を投稿。イモトアヤコが「ほぼ元カレみたいなもん」と歓迎し、爆笑をさらっている。



手越と宮川大輔のツーショットも公開。「#世界で一番盛り上がるのは何祭り？ 祭りが第二章に突入 そして #手越祐也 本格参戦 二代目お祭り男として #宮川大輔 と表彰台のてっぺんを目指します」とあおった。



番組ファンから「やっぱりこの2人が並ぶと最高です」「うわぁぁうれしぃぃ待ってたよー!!!手越くん」「祐也ー!!待ってたよ!!!」「待ってましたおかえり手越くん!!」「宮川さんも嬉しそうで本当に楽しみ」と歓迎の声が続々届いた。



（よろず～ニュース編集部）