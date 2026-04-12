◇プロボクシング「コスメフェリーチェ＆エムラビpresents You will be the Champion 28」（2026年4月12日 大阪・住吉区民センター）

気持ちだけが前がかりになっていた。メインイベントの東洋太平洋ミドル級タイトルマッチ10回戦。7回の開始直後にダウンを喫した王者の国本陸（29＝六島）が必死の形相で反撃に出る。「最初のダウンで、またやってしもた、ってなって。あかんモードに入ってしまった…」。ガードが甘くなったところへ、最初のダウンと同じ左フックが襲いかかる。2分30秒、うつろな視線の先で挑戦者のペク・ハソ（モンゴル・韓国）が喜び、跳びはねていた。

「応援してくれたみなさんに申し訳ない。相手をナメてしまっていた。調整はうまくいっていたけど、いけるんちゃうかな、と、いまひとつ追い込めていなかった」

ベルトを奪取した昨年10月5日のイエ・ヌリ戦。2―1の判定勝利も、試合終盤に喫したダウンが喜びを半減させていた。不用意なダウンを十分、警戒していたのに…。初防衛戦は悪夢の続きを用意していた。

十分な準備をして臨んだ一戦に敗れたダメージは計り知れない。ベルトを失い、無残な敗北を喫したボクサーは弱気な言葉を続けた。

「ここで負けるようじゃ、もう無理かな、と思う。（年齢も）29歳やし、自分の中で（応援してくれる人に）申し訳ないので…。調子が悪かったとか、言い訳にはならない」

試合後のロッカーで、グラブをつるす覚悟を口にした。ベルトを守って、世界への足がかりにするプランが崩れた衝撃は、それほどに大きい。枝川孝会長は「（国本は）負けたら、いつも、そんなことばっかり言うとるねん」とコメント。このままリングを去るのか、それとも再起の道を模索するのか。日本人では、数少ない中量級の実力者だけに、その決断に注目が集まる。