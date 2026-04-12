【M!LK吉田仁人＆曽野舜太インタビュー】最近笑顔になったエピソード＆可愛さを感じたメンバーの言動…“推しキャラ”と一緒にやりたいことも
【モデルプレス＝2026/04/12】「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベント（＠4月9日開催）に出席したM!LKの吉田仁人（よしだ・じんと／26）と曽野舜太（その・しゅんた／23）。モデルプレスはイベント後の2人に直撃し、最近笑顔になったエピソードや可愛さを感じた瞬間、推しキャラと一緒にしたいことなどを聞いた。
【写真】M!LKメンバー、推しと共演で笑顔
― 「2026年サンリオキャラクター大賞」のテーマが“がんばるみんなにエールを！ Smiling Ovation！”ということで、最近笑顔になったエピソードを教えてください。
吉田：メンバーの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）かなぁ。テレビに出過ぎですよね、彼（笑）。ちょっとびっくりするくらいバラエティーに出てる。普通にお茶の間みたいなテンションで笑っちゃいます。
曽野：分かる！
吉田：面白くなりすぎているというか、覚醒してるなって。
曽野：してるねぇ〜！
吉田：本人がいるところで言うと、「いやいや…」みたいな感じで、本当に嫌がっちゃうので（笑）。
曽野：評価をあんまり好まないよね。
吉田：意外とね。（塩崎は）自分が楽しいから、そういう言動になっちゃっている人なので、すごいです。「お前はまだまだいける！まだまだ頑張れ！」って思います。
曽野：昨日も丸一日お仕事していたんですけど、ずっと面白くて。
― 常にテンションが高いんですね。
曽野：逆に怖いです（笑）。
吉田：怖い怖い怖い。本当に怖い！
曽野：いつ面白くない時があるんだろう？っていうぐらい。
吉田：モバイルバッテリー持ってるの？っていうぐらい充電が持つんです（笑）。本当にすごいです。
― 可愛いサンリオキャラクターたちにちなんで、最近「可愛い」を感じたエピソードも伺いたいです。
曽野：これだけずっと一緒にいると、可愛いなと思うことが年々減ってくるわけですけど…その中でも昨日、山中柔太朗に可愛さを感じました！少し空き時間があったときに、柔が「ラーメン食べたい！」ってずっと言っていて（笑）。僕はその前にご飯を食べていたのでお腹いっぱいだったんですけど、「ラーメン食べたいな〜」って彼が珍しく3〜4回も繰り返すので、これは一緒に行ってあげなきゃ！と思って。可愛いなと思いながら、ご飯を食べに行きました（笑）。
吉田：普通に誘えばいいのに（笑）。舜太ご飯食べてたのに、ラーメン食べに行ったんだって思ってたもん。
曽野：僕はもうお腹いっぱいだったんだけど…
吉田：お付き合いラーメンってこと？
曽野：お付き合いラーメンしました！あまりにも「食べたい」って言うんだもん（笑）。
― 吉田さんも最近「可愛い」と思ったエピソードはありますか？
吉田：まだメンバーで名前が出てない人がいるので、言っといてあげますけど…佐野勇斗。最近、なんか穏やかじゃない？
曽野：確かに。ツンツンしてないかも（笑）。
吉田：彼のスケジュール的にバタバタすることが続いていたので、今は結構緩やかになって。最近おしゃれなアイテムとか、「こういうの気になっているんだよ」っていうのを、気軽に共有してくれるんです。今まで忙しくて、そういうのを見る暇がなかったんだと思う。
曽野：わかる！自分の洋服だったり、家具だったり、プライベートを共有してくれる。
吉田：そこに目を向けられるようになったのか、メンバーの中でたわいもない話ができるっていうのはありがたいことなので、良いなと思いました。
― 曽野さんの推しはクロミ、吉田さんはシナモロールとのことですが、それぞれ推しキャラと一緒にやってみたいことはありますか？
曽野：サンリオピューロランドデート！
吉田：他のクロミちゃんファンにめちゃくちゃ怒られそうだな（笑）。
曽野：貸し切りで（笑）。
吉田：ずるくない？ってなるよ（笑）。
曽野：クロミちゃん推しの方には申し訳ないんですけど…2人で乗り物に乗ったりとか。
吉田：いいね〜！
曽野：絶対楽しいよね！あとは、おなまえホルダーを作れるところで「舜太」「クロミ」って書いて、交換しあいたいです！
吉田：僕は昼寝。
曽野：一緒に寝てくれそうだね。
吉田：ビーチチェアを並べて、外で昼寝したいです。
曽野：ピクニックとかじゃなくて？
吉田：ビーチのテラス席みたいなところで、優雅に。サングラスかけたいですね（笑）。
曽野：シナモンくんもサングラスかけるの？
吉田：イケイケじゃない（笑）？
曽野：ギャップが良いね！
吉田：そのシナモンくんの姿を見たい（笑）。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
2014年11月結成。スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。2015年3月「コーヒーが飲めません」でCDデビュー。2026年9月より、M!LK史上最大規模となる約16万人を動員するアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”」をスタートさせる。
（C）’26 SANRIO 著作（株）サンリオ
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【写真】M!LKメンバー、推しと共演で笑顔
◆吉田仁人＆曽野舜太、塩崎太智の面白さで笑顔に「覚醒してる」
― 「2026年サンリオキャラクター大賞」のテーマが“がんばるみんなにエールを！ Smiling Ovation！”ということで、最近笑顔になったエピソードを教えてください。
曽野：分かる！
吉田：面白くなりすぎているというか、覚醒してるなって。
曽野：してるねぇ〜！
吉田：本人がいるところで言うと、「いやいや…」みたいな感じで、本当に嫌がっちゃうので（笑）。
曽野：評価をあんまり好まないよね。
吉田：意外とね。（塩崎は）自分が楽しいから、そういう言動になっちゃっている人なので、すごいです。「お前はまだまだいける！まだまだ頑張れ！」って思います。
曽野：昨日も丸一日お仕事していたんですけど、ずっと面白くて。
― 常にテンションが高いんですね。
曽野：逆に怖いです（笑）。
吉田：怖い怖い怖い。本当に怖い！
曽野：いつ面白くない時があるんだろう？っていうぐらい。
吉田：モバイルバッテリー持ってるの？っていうぐらい充電が持つんです（笑）。本当にすごいです。
◆吉田仁人＆曽野舜太、メンバーの可愛い言動告白
― 可愛いサンリオキャラクターたちにちなんで、最近「可愛い」を感じたエピソードも伺いたいです。
曽野：これだけずっと一緒にいると、可愛いなと思うことが年々減ってくるわけですけど…その中でも昨日、山中柔太朗に可愛さを感じました！少し空き時間があったときに、柔が「ラーメン食べたい！」ってずっと言っていて（笑）。僕はその前にご飯を食べていたのでお腹いっぱいだったんですけど、「ラーメン食べたいな〜」って彼が珍しく3〜4回も繰り返すので、これは一緒に行ってあげなきゃ！と思って。可愛いなと思いながら、ご飯を食べに行きました（笑）。
吉田：普通に誘えばいいのに（笑）。舜太ご飯食べてたのに、ラーメン食べに行ったんだって思ってたもん。
曽野：僕はもうお腹いっぱいだったんだけど…
吉田：お付き合いラーメンってこと？
曽野：お付き合いラーメンしました！あまりにも「食べたい」って言うんだもん（笑）。
― 吉田さんも最近「可愛い」と思ったエピソードはありますか？
吉田：まだメンバーで名前が出てない人がいるので、言っといてあげますけど…佐野勇斗。最近、なんか穏やかじゃない？
曽野：確かに。ツンツンしてないかも（笑）。
吉田：彼のスケジュール的にバタバタすることが続いていたので、今は結構緩やかになって。最近おしゃれなアイテムとか、「こういうの気になっているんだよ」っていうのを、気軽に共有してくれるんです。今まで忙しくて、そういうのを見る暇がなかったんだと思う。
曽野：わかる！自分の洋服だったり、家具だったり、プライベートを共有してくれる。
吉田：そこに目を向けられるようになったのか、メンバーの中でたわいもない話ができるっていうのはありがたいことなので、良いなと思いました。
◆吉田仁人＆曽野舜太、推しのサンリオキャラクターとやりたいことは？
― 曽野さんの推しはクロミ、吉田さんはシナモロールとのことですが、それぞれ推しキャラと一緒にやってみたいことはありますか？
曽野：サンリオピューロランドデート！
吉田：他のクロミちゃんファンにめちゃくちゃ怒られそうだな（笑）。
曽野：貸し切りで（笑）。
吉田：ずるくない？ってなるよ（笑）。
曽野：クロミちゃん推しの方には申し訳ないんですけど…2人で乗り物に乗ったりとか。
吉田：いいね〜！
曽野：絶対楽しいよね！あとは、おなまえホルダーを作れるところで「舜太」「クロミ」って書いて、交換しあいたいです！
吉田：僕は昼寝。
曽野：一緒に寝てくれそうだね。
吉田：ビーチチェアを並べて、外で昼寝したいです。
曽野：ピクニックとかじゃなくて？
吉田：ビーチのテラス席みたいなところで、優雅に。サングラスかけたいですね（笑）。
曽野：シナモンくんもサングラスかけるの？
吉田：イケイケじゃない（笑）？
曽野：ギャップが良いね！
吉田：そのシナモンくんの姿を見たい（笑）。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆M!LKプロフィール
2014年11月結成。スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。2015年3月「コーヒーが飲めません」でCDデビュー。2026年9月より、M!LK史上最大規模となる約16万人を動員するアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”」をスタートさせる。
（C）’26 SANRIO 著作（株）サンリオ
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