＜速報＞国内開幕戦は稲森佑貴と石坂友宏のプレーオフへ
＜東建ホームメイトカップ 最終日◇12日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終ラウンドは、「65」をマークした稲森佑貴と「68」で回った石坂友宏の2人がトータル9アンダーで並んで首位タイでホールアウト。優勝の行方はプレーオフに突入した。。
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稲森は通算6勝目、石坂はツアー初優勝をかけて戦う。 トータル9アンダーで並んでいたマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）は最終ホールで2打目を池に落としてボギー。トータル8アンダーの3位に終わった。 2打差4位には服部雅也、3打差5位タイには勝俣陵、西山大広、中野麟太郎が並んだ。 ことし40歳でシーズンを迎えた池田勇太は、トータル5アンダー。桂川有人らと並んで8位タイで終えた。前年覇者の生源寺龍憲は、トータル1オーバー・52位タイとなっている。。
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