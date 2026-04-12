Image: 山崎実業

ROOMIE 2026年1月8日掲載の記事より転載

「備え付けのシャワーホルダーが、もう少し上にあればいいのに……」

そんな願いを叶えてくれるのが、山崎実業から新たに登場した、後付けできるシャワーホルダー。

角度も場所も自由自在だから、シャワーの使い勝手が向上しそうなんです！

お風呂場の壁にペタッと設置できる「シャワーホルダー」

Image: 山崎実業

「角度が調節できるマグネットシャワーホルダー」は、裏面がマグネットになっていて、浴室のマグネット対応面に設置できるアイテム。

Image: 山崎実業

さらに、ホルダー部分は10度ごとに3段階で調節可能！

これなら自分のいる位置や身長にあわせて、ちょうどいい位置・角度にシャワーヘッドを置いておけます。

Image: 山崎実業

裏面は全面マグネットで、しっかりとくっつく仕組み。

わが家のお風呂でも山崎実業のマグネット収納を使っていますが、ズレることなく何年も使えているから本当におすすめですよ。

フィルムフックで設置するシャワーホルダーも登場

Image: 山崎実業

マグネットのつかない壁には「角度が調節できるフィルムフックシャワーホルダー」も。

設置方法の選択肢があるのは、さすが山崎実業……！

Image: 山崎実業

子どもやペットのお風呂用のほか、水回りの掃除用に、浴槽の壁面にシャワーホルダーを設置するのも利便性が上がりそうですね。

また、Amazonの商品詳細によると、どちらのタイプも対応サイズは直径1.8cmまでの一般的なシャワーホース（サイズや形状によっては収納できない場合あり）とのことでした。

山崎実業の新作シャワーホルダーなら、シャワーの快適度がグッと上がること間違いなしです。