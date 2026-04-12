山崎実業の「後付けできるシャワーホルダー」。ペットのお風呂にも活躍します
「備え付けのシャワーホルダーが、もう少し上にあればいいのに……」
そんな願いを叶えてくれるのが、山崎実業から新たに登場した、後付けできるシャワーホルダー。
角度も場所も自由自在だから、シャワーの使い勝手が向上しそうなんです！
お風呂場の壁にペタッと設置できる「シャワーホルダー」
「角度が調節できるマグネットシャワーホルダー」は、裏面がマグネットになっていて、浴室のマグネット対応面に設置できるアイテム。
さらに、ホルダー部分は10度ごとに3段階で調節可能！
これなら自分のいる位置や身長にあわせて、ちょうどいい位置・角度にシャワーヘッドを置いておけます。
裏面は全面マグネットで、しっかりとくっつく仕組み。
わが家のお風呂でも山崎実業のマグネット収納を使っていますが、ズレることなく何年も使えているから本当におすすめですよ。
フィルムフックで設置するシャワーホルダーも登場
マグネットのつかない壁には「角度が調節できるフィルムフックシャワーホルダー」も。
設置方法の選択肢があるのは、さすが山崎実業……！
子どもやペットのお風呂用のほか、水回りの掃除用に、浴槽の壁面にシャワーホルダーを設置するのも利便性が上がりそうですね。
また、Amazonの商品詳細によると、どちらのタイプも対応サイズは直径1.8cmまでの一般的なシャワーホース（サイズや形状によっては収納できない場合あり）とのことでした。
山崎実業の新作シャワーホルダーなら、シャワーの快適度がグッと上がること間違いなしです。
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