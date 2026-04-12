タレントの渡辺満里奈（５５）が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のオープニングステージに、歌手の野宮真貴（６６）、モデルの松本孝美（６０）とともに登壇した。

３人は「大人の女史会」として「５０代からの人生を楽しもう！」を合言葉に、「この世代だから楽しめる情報」を発信している。この日はそれぞれが華やかな姿でステージに登壇。渡辺はカーキーを基調とした、おしゃれスタイルで「（セットアップの柄は）私はチェック好きで。あとプリーツのスカート、レイヤードしました」とポイントを解説した。

トークでは、渡辺が「興味を持ったことをちゅうちょしないでやってみようって思うようにしていて、去年から麻雀教室に通ってます」と明かした。「すごく楽しいんです。手を動かすし、頭も動かす。それまで人生でやったことなかったんですけど、おすすめです。絶対にリアルでやった方が手も動くし、おしゃべりしながらするとあっという間です」と力説していた。

野宮は金色のゴージャスなスカートがポイントの装いで登場。松本はケープがポイントのスタイルだった。