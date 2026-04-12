カフェコムサ オレンジの日♡限定ケーキで旬を味わう4日間

柑橘の爽やかさをたっぷり楽しめる特別な4日間♡カフェコムサから「オレンジの日」にちなんだ限定ケーキが登場します。全国各店舗のパティシエが手がけるオリジナルケーキは、品種や風味の違いを活かした個性豊かなラインナップ。旬のフルーツを贅沢に使った、今だけの味わいをぜひチェックしてみてください♪

店舗ごとに楽しめる限定ケーキ♡

期間中は全国24店舗それぞれで異なるケーキを展開。

上野松坂屋店では「甘夏とパンナコッタのショートケーキ」（1,200円税込）、船橋東武店では「宇和ゴールドとホワイトチョコクランチケーキ」（1,100円税込）を販売。

東戸塚西武S.C.店では「甘夏のレアチーズショートケーキ」（1,300円税込）など、店舗ごとに異なる味わいが楽しめます。

スシローしなこ監修フラッペ登場♡飲むブルーベリーヨーグルトッペが話題に

こだわりの柑橘スイーツ

宇都宮FKDインターパーク店では「宇和ゴールドとホワイトキャラメルクリームのケーキ」（1,200円税込）、広島福屋駅前店では「清見オレンジとレモングラスのケーキ」（1,100円税込）を展開。

さらに熊本鶴屋店では「でこぽん『肥の豊』と和紅茶クリームのケーキ」（1,100円税込）を販売。フルーツとクリームの組み合わせで、奥行きのある味わいを楽しめます。

イベント情報＆楽しみ方

開催期間は2026年4月11日（土）～4月14日（火）の4日間。オレンジの日に合わせた特別企画で、各店舗で異なるケーキを味わえるのが魅力です。複数店舗を巡って食べ比べるのもおすすめです。

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

春のご褒美スイーツに

カフェコムサのオレンジの日限定ケーキは、旬の柑橘を贅沢に味わえる特別なスイーツ♡爽やかな甘さと美しい見た目で、春のひとときを華やかに彩ってくれます。

自分へのご褒美や大切な人とのカフェタイムに、ぜひ楽しんでみてください♪