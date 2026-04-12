＜80代！独身の義伯母＞家売って同居？施設から引き取る？金目当て旦那の企み…ゾッ【第4話まんが】
私はミユキ（49歳）。旦那のカズオと結婚し、娘のモモと息子のユウトはもう20代の社会人です。義両親も今や70代後半。義父が年を取って足を悪くしてから、義母は私やモモのことを介護要員としてあてにしてきます。しかも旦那と義母が「スズさんの介護をミユキとモモにさせて、財産をもらおう」と企んでいるので、私はものすごく気分が悪くなりました。スズさんは義父の姉で、親族の集まりでよく私のことをかばってくれました。聡明で優しい人なのです。
なんと旦那は、勝手に義実家で同居する話をまとめていました。「スズさんと5人で暮らそう」と言い出したのです。今暮らしている家は売却するそうです。しかしその計画は、私やモモの意志を無視して、犠牲にする前提の話です。
モモまで巻き込むなんて許せません。けれどもう旦那のなかでは決定事項のようでした。こういうときは私が何を言っても話し合いになりません。結婚して二十数年、長い付き合いだからわかります。思わず「離婚」という言葉が口から出ました。
義両親と旦那は、スズさんを施設から引き取ろうと企んでいるようです。義実家で手厚くもてなして、スズさんが蓄えた財産を根こそぎもらおうという魂胆でしょう。
そのために旦那は義実家に同居して、私に面倒を見させようというのです。これから新婚生活をはじめるモモにまで介護を手伝わせようだなんて、本当に何を考えているのでしょうか。とても許すことはできなくて、「それなら離婚した方がマシ」と告げました。
旦那と義両親は今度そろって、スズさんの施設まで会いに行くようです。きっとスズさんは説得には応じず、きっぱり断ってくれるはず……。私はモモにも事情を話し、施設へ同行することにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
なんと旦那は、勝手に義実家で同居する話をまとめていました。「スズさんと5人で暮らそう」と言い出したのです。今暮らしている家は売却するそうです。しかしその計画は、私やモモの意志を無視して、犠牲にする前提の話です。
モモまで巻き込むなんて許せません。けれどもう旦那のなかでは決定事項のようでした。こういうときは私が何を言っても話し合いになりません。結婚して二十数年、長い付き合いだからわかります。思わず「離婚」という言葉が口から出ました。
義両親と旦那は、スズさんを施設から引き取ろうと企んでいるようです。義実家で手厚くもてなして、スズさんが蓄えた財産を根こそぎもらおうという魂胆でしょう。
そのために旦那は義実家に同居して、私に面倒を見させようというのです。これから新婚生活をはじめるモモにまで介護を手伝わせようだなんて、本当に何を考えているのでしょうか。とても許すことはできなくて、「それなら離婚した方がマシ」と告げました。
旦那と義両親は今度そろって、スズさんの施設まで会いに行くようです。きっとスズさんは説得には応じず、きっぱり断ってくれるはず……。私はモモにも事情を話し、施設へ同行することにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子