【父「土下座しろ！」の10年後】今の幸せがあるのは？「俺のおかげだ！」＜第11話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第11話 私たちのおかげだよね？
【編集部コメント】
やっぱり大学進学時の費用の返却を求めてきましたね。しかも「無理だよな」とか、本当に聞いていて心底イライラしてきます。とどめが「だったら俺たちの老後はお前が面倒を見ろ」とか、どの口が言ってんだーー！！！ と、アカリさんのかわりに怒鳴り込みたい……。さらに相変わらずミサトさんはどこか他人事の口調……。「できる範囲でいいから」なんて、普通は「そんなことしなくてもいい」と止めるシーンですよ！ 10年経ってもまったく変わることのない両親に、アカリさんは何を思うのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第11話 私たちのおかげだよね？
【編集部コメント】
やっぱり大学進学時の費用の返却を求めてきましたね。しかも「無理だよな」とか、本当に聞いていて心底イライラしてきます。とどめが「だったら俺たちの老後はお前が面倒を見ろ」とか、どの口が言ってんだーー！！！ と、アカリさんのかわりに怒鳴り込みたい……。さらに相変わらずミサトさんはどこか他人事の口調……。「できる範囲でいいから」なんて、普通は「そんなことしなくてもいい」と止めるシーンですよ！ 10年経ってもまったく変わることのない両親に、アカリさんは何を思うのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと