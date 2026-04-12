アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）がパーソナリティを務める“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。4月8日（水）の放送では、ゲストにNiziUのRIKU先生とMAYUKA先生が登場！ 本記事では、メンバーのMAKO先生、MAYA先生の話や、6月に開催されるドームツアー「NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA”」について伺った模様をお届けします。

（左から）たんぼ教頭、MAYUKA先生、RIKU先生、アンジー校長

アンジー校長：TOKYO FMから授業中「SCHOOL OF LOCK!」。ここで、NiziUお誕生日情報〜！ 4月4日はMAKO先生のお誕生日でした！ おめでとうございます！ 校長のアンジーです。たんぼ教頭：そして、4月8日はMAYA先生のお誕生日です！ おめでとうございます！ 教頭のたんぼです。アンジー校長：今夜はNiziU先生を迎えてお届け中！RIKU：NiziUのRIKUと！MAYUKA：MAYUKAです！全員：よろしくお願いします！アンジー校長：4月に誕生日を迎えるメンバーが続きましたけれど。RIKU：そうなんですよ。MAYUKA：すごいですよね。たんぼ教頭：おめでたいな〜。ちなみに、お2人から見てMAKO先生、MAYA先生は、どういう人ですか？MAYUKA：……変わり者？アンジー校長：えぇ!?たんぼ教頭：一言目に出てくる言葉がそれか（笑）！RIKU：MAKOちゃんは“天然”っていうイメージがすごく強いんですけど、実際ほわほわしていて、おっちょこちょいな一面もあるけど、リーダーとしてしっかりまとめてくれる部分もありますし、MAYAは……ほんまに面白い子です。全員：ハハハ（笑）！RIKU：ビジュアル的にちょっと静かそうに思われるかもしれないですけど、ほんまに変なことをするんですよ（笑）。結構私より変なことをする子なので、そのギャップがすごいです。アンジー校長：RIKU先生超えだ。RIKU：はい、全然超えてます（笑）。アンジー校長：そんなNiziU先生ですが、6月からドームツアー「NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA”」が始まります！RIKU・MAYUKA： ありがとうございます！たんぼ教頭：京セラドーム大阪と東京ドームの2会場4公演で、ツアータイトルが「THE CINEMA」ということですが、“映画館みたいな臨場感を味わえる”ということですか？MAYUKA：そうですね……まだ秘密なんですけど（笑）。本当にいろんなNiziUを皆さんにお見せできると思うので、すごく楽しみにしていただけたらなって思います！アンジー校長：約3年半ぶりのドーム公演ですけど、どんなツアーになりそうですか？RIKU：前に1回やったときがコロナ禍だったので、そのときはクラッパーだけの応援だったんですけど、今回は初めて声援も聞けるので、「あんな大人数の声援を聞いちゃったら、もう私どうなるんだろう〜！」って（笑）。アンジー校長＆たんぼ教頭：ハハハ（笑）！MAYUKA：確かに（笑）。RIKU：登場から号泣しちゃうんじゃないかって思っているんですけど、すごく盛り上がると思うので、めちゃめちゃ楽しみです！



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