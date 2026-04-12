5人組動画クリエイター・コムドットが30時間の生配信に挑む過酷な企画の中で、人気グラビアアイドルの清水あいりがサプライズ登場し、メンバーを翻弄する一幕があった。

【映像】清水あいり、サプライズで“魅惑のハグ”（実際の様子）

4月11日から12日にかけて配信されているABEMAの特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』内の企画「やまとを見つけろ！100人ハグ」での出来事である。体育館に並んだ覆面姿の100人の中から、リーダーのやまとをハグの感触だけで探し出すというこの企画。午前2時過ぎ、1列目に並ぶ明らかに髪が長く異彩を放つ人物にあむぎりが抱きつくと、周囲から「だいぶ恥ずかしい」と茶化される中、覆面となっていた箱を外すと、そこには清水あいりの姿があった。

清水は登場するなり、黒い衣装を脱ぎ捨てて胸元を強調した魅惑的なダンスを披露。あむぎりは照れを隠しきれず、外した箱を自ら被り直して顔を隠すというシュールな反応を見せた。

深夜ならではのサービス精神旺盛なサプライズに対し、視聴者からは「さすが深夜」「羨ましい」「コムドットよりおもろいw」といった驚きと称賛の声が相次いだ。なお、この企画には清水の他にもマックスむらいなどの有名人が刺客として紛れ込んでおり、生配信を大いに盛り上げていた。