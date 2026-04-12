＜速報＞松山英樹は6バーディ奪取も伸ばせず「72」 暫定28位でホールアウト
＜マスターズ 3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが進行している。2021年大会覇者の松山英樹は6バーディ・6ボギーの「72」をマーク。トータル2アンダー・28位タイでホールアウトしている。
〈連続写真〉松山英樹のスイングをAIで分析！ アマとの違いが露骨にわかった
前半3番から3連続バーディを奪取した松山だが、流れは持続しなかった。その後は出入りが激しく、3バーディ・6ボギーと3つ落とし、ムービングデーでスコアを伸ばすことができなかった。トータル13アンダー・単独首位に連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）。2打差2位にキャメロン・ヤング（米国）、5打差3位タイには6番でホールインワンを達成したシェーン・ローリー（アイルランド）ら4人が続いている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は「65」をマーク。トータル7アンダー・7位タイに浮上している。今大会の賞金総額は2250万ドル（約35億8300万円）。優勝者には450万ドル（約7億1600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞マスターズ スコア速報
松山英樹、第3ラウンドのスコアカード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
パットのスタンス幅に変化!? 松山英樹は「第一の目標」とする15回目のマスターズへ
オーガスタの難グリーンに対応する松山英樹 上位争いはショートパット、優勝するためにはミドルパットを沈められるか【藤田の目】
〈連続写真〉松山英樹のスイングをAIで分析！ アマとの違いが露骨にわかった
前半3番から3連続バーディを奪取した松山だが、流れは持続しなかった。その後は出入りが激しく、3バーディ・6ボギーと3つ落とし、ムービングデーでスコアを伸ばすことができなかった。トータル13アンダー・単独首位に連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）。2打差2位にキャメロン・ヤング（米国）、5打差3位タイには6番でホールインワンを達成したシェーン・ローリー（アイルランド）ら4人が続いている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は「65」をマーク。トータル7アンダー・7位タイに浮上している。今大会の賞金総額は2250万ドル（約35億8300万円）。優勝者には450万ドル（約7億1600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞マスターズ スコア速報
松山英樹、第3ラウンドのスコアカード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
パットのスタンス幅に変化!? 松山英樹は「第一の目標」とする15回目のマスターズへ
オーガスタの難グリーンに対応する松山英樹 上位争いはショートパット、優勝するためにはミドルパットを沈められるか【藤田の目】