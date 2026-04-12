「19歳えぐい」「スカウト有能すぎる」チームをアーセナル撃破に導く先制弾！ プレミア１年目で二桁得点達成の逸材FWにファン驚嘆「別格にうまい」
現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、13位ボーンマスが首位のアーセナルと敵地で対戦。２−１の勝利を飾った。
この試合で先制点を奪ったのが、ボーンマスの19歳FWエリ・クルピだった。17分、左サイドからのアドリアン・トリュッフェルのクロスがディフレクションしたボールにファーサイドで反応。ダイレクトでネットを揺らしてみせた。
昨年の夏からボーンマスでプレーするクルピはこれで今季のリーグ戦10点目となり、プレミア１年目で二桁得点を達成。SNS上では「ボーンマスのスカウト有能すぎる」「別格にうまい」「やばくね」「まだ19だぞ」「ボーンマスはいい選手連れてくるわ」「２桁ゴールのせてくる19歳えぐい」「才能を感じる」といった声が上がっている。
フランスの逸材FWの活躍もあり、首位チームを撃破したボーンマスはこれでプレミア直近12戦負けなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】19歳逸材がアーセナル相手に決めた鮮烈弾！
この試合で先制点を奪ったのが、ボーンマスの19歳FWエリ・クルピだった。17分、左サイドからのアドリアン・トリュッフェルのクロスがディフレクションしたボールにファーサイドで反応。ダイレクトでネットを揺らしてみせた。
昨年の夏からボーンマスでプレーするクルピはこれで今季のリーグ戦10点目となり、プレミア１年目で二桁得点を達成。SNS上では「ボーンマスのスカウト有能すぎる」「別格にうまい」「やばくね」「まだ19だぞ」「ボーンマスはいい選手連れてくるわ」「２桁ゴールのせてくる19歳えぐい」「才能を感じる」といった声が上がっている。
フランスの逸材FWの活躍もあり、首位チームを撃破したボーンマスはこれでプレミア直近12戦負けなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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