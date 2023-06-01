春アニメ異例のキャスト未発表で放送 放送後に解禁でネット驚き
春の新作テレビアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』の第1話が12日、テレビ朝日系にて放送された。キャスト情報未発表のまま放送され、放送後に異例となるキャスト情報が解禁となり、ネット上で驚きの声があがっている。
【画像】ゆる〜い！雰囲気の公開された『一畳間まんきつ暮らし！』場面カット
「まんがタイムきらら」にて連載中の原作漫画『一畳間まんきつ暮らし！』は、秋田で暮らす高校生の森田芽衣子が、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる。憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子だったが、待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことになり、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしを描いたストーリー。
テレビアニメ化は2025年7月に発表され、監督やアニメ制作会社などの情報は解禁されてきたが、なぜかキャスト情報は未発表のまま第1話が放送。そして、本編終了後にキャスト情報が解禁された。
気になるキャストは森田芽衣子役を菱川花菜、天宮梨絵役を白砂沙帆、鈴木万里花役を千春、中埜音緒役を根本京里、成海みちか役を寺澤百花、剛田魔法桃鈴役を前田佳織里、ガオ役を斎藤千和、ベルナ役を木花藍、森田水織役を村上奈津実が務めた。
ほか作品において、重要キャラクターのキャスト情報は、放送後に解禁となるケースは多いが、今回の場合は主人公含めたキャラクターすべてが放送まで未発表で、ネット上では「HPにキャスト載ってないのなんで？」「キャスト調べても出ないんだけど…」と困惑する声があがっていた。
そして第1話放送後にキャスト情報がついに解禁。異例のキャスト情報発表にネット上では、「結局キャストを放送までシークレットにしていた謎」「本放送EDでキャスト初公表というスタイル」「待望のキャスト発表！」などと反応。Xでは「＃まんきつ暮らし」がトレンド入りした。
■STAFF
原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）
監督：渡部穏寛
キャラクターデザイン：上原史也
総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり
衣装デザイン：上原史也、大谷道子
美術設定：田中志乃
美術監督：中里陽美、細田舞華
色彩設計：梅崎ひろこ
2Dワークス：ゆめ太カンパニー
撮影監督：木村康史
編集：柳圭介
音響監督：立石弥生
音楽：MONACA
アニメーション制作：ピー・アール・エー
【画像】ゆる〜い！雰囲気の公開された『一畳間まんきつ暮らし！』場面カット
「まんがタイムきらら」にて連載中の原作漫画『一畳間まんきつ暮らし！』は、秋田で暮らす高校生の森田芽衣子が、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる。憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子だったが、待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことになり、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしを描いたストーリー。
気になるキャストは森田芽衣子役を菱川花菜、天宮梨絵役を白砂沙帆、鈴木万里花役を千春、中埜音緒役を根本京里、成海みちか役を寺澤百花、剛田魔法桃鈴役を前田佳織里、ガオ役を斎藤千和、ベルナ役を木花藍、森田水織役を村上奈津実が務めた。
ほか作品において、重要キャラクターのキャスト情報は、放送後に解禁となるケースは多いが、今回の場合は主人公含めたキャラクターすべてが放送まで未発表で、ネット上では「HPにキャスト載ってないのなんで？」「キャスト調べても出ないんだけど…」と困惑する声があがっていた。
そして第1話放送後にキャスト情報がついに解禁。異例のキャスト情報発表にネット上では、「結局キャストを放送までシークレットにしていた謎」「本放送EDでキャスト初公表というスタイル」「待望のキャスト発表！」などと反応。Xでは「＃まんきつ暮らし」がトレンド入りした。
■STAFF
原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）
監督：渡部穏寛
キャラクターデザイン：上原史也
総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり
衣装デザイン：上原史也、大谷道子
美術設定：田中志乃
美術監督：中里陽美、細田舞華
色彩設計：梅崎ひろこ
2Dワークス：ゆめ太カンパニー
撮影監督：木村康史
編集：柳圭介
音響監督：立石弥生
音楽：MONACA
アニメーション制作：ピー・アール・エー
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