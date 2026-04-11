ヒールの狂気に拍車がかかる人気日本人女子レスラーが禍々しいメイクの自撮りショットを公開。ファンからは「芸術的だ」と称賛の声が寄せられている。

【画像】日本人美女、不気味すぎる“自メイク”フェイスペイント

WWEスーパースターのアスカが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。お馴染みのフェイスペイント姿で狂気を醸し出す自撮りショットを公開した。

今回公開された写真は、アスカの代名詞とも言えるセルフメイクによるフェイスペイントの最新作だ。鮮やかなブルーのグリッターを大胆に使用し、目元からは涙のように滴り落ちるペイント、そして口元には翼を広げたコウモリを彷彿とさせる禍々しいデザイン。その独創的かつ緻密な仕上がりは、単なるプロレスのメイクの枠を超え、世界中のファンを圧倒する芸術作品の域に達している。

この不気味なビジュアルが放つ「狂気」は、リング上の緊迫したストーリーとも深く連動している。今週の『RAW』では、昨年から続くかつての同僚イヨ・スカイへ強烈な“最後通牒”を突き付けるビデオセグメントが大きな話題を呼んだ。

年間最大の祭典『レッスルマニア 42』の開催まで残りわずか1週間と迫っているが、現時点でアスカとイヨのカードは正式に発表されておらず、その去就は依然として不透明なままだ。世界中のファンが「女帝」の夢の舞台への登場を熱望する中、この沈黙と不気味な自撮りは、大舞台での衝撃的な「何か」を予感させる不気味なシグナルとも受け取れるだろう。

この投稿に対し、ファンからは「これを自分でやってるなんて」「皇后は、芸術だ」「WWEの中心で暴れている。最高です」「本当に才能がありますね」のような称賛の声が寄せられている。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved