俳優高知東生（61）が11日までにXを更新。やめられないものを明かした。

「首相が煙草を吸うとか吸わないとか言われているけど、実は俺も禁煙できないんだよな」と前置きした上で「薬物はもちろん酒もやめたが煙草だけはやめられない」と打ち明けた。

続けて「これだけ喫煙者にとって居心地の悪い社会になっても、『やめよう』という気持ちになれないんだよなぁ。煙草の依存性がそれだけ強いということなんだろうか？」と投げかけた。

このポストに対し「私もやめようとは思いません。紙から電子に移行しましたけど。臭い人には変わることなく、依存してます」「自分も元喫煙者です。やめるのは苦労するだろうなと思ってましたが、あっさり禁煙達成。おそらく好きでというより惰性で吸っており、禁断症状がなかったと考えています。案外そういう人も多いかもと思った次第です」「タバコの成分もあるけど、口から白い煙モコモコ出したい気分もそうかも」などと書き込まれていた。

高知は16年に覚醒剤取締法違反事件で、懲役2年執行猶予4年の判決を受けた。その後薬物依存症からの回復を目指し、依存症についての啓発活動に取り組んでいる。