人気料理研究家のリュウジさんが自身のXを更新。ラーメン店での「ライス先出し問題」に対して言及し、話題となっています。



【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」 バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」

事の発端は、元放送作家で「スタートアップファクトリー」で代表を務める起業家の鈴木おさむさんのXでの投稿。「たしかに、セット頼んだんだけど ライスだけ出てきて ラーメン出てくるまで２分ほど。 なぜ、ライスだけ先に出すのか？ 意味があるのか？ 意味があるとしたら。 知りたい」とセットで付いてくるライスだけが先に提供された様子の写真とともに、ラーメン店での出来事を報告しました。



リュウジさんは、この投稿を引用。「これがお店のルールなら従うべき」と書き出し、「オペレーション上仕方ない事もある」「 だけどラーメンが届く2分の間に米は空気に触れて乾燥するのでラーメンライスを前提とするなら味が落ちるので同時提供のが美味しいのは間違いないかと」と私見をつづりました。



この「ラーメン先出し問題」に対して、コメントでは「乾燥した表面にスープが入り込んでうまいってことじゃないんだ、、」「直系の家系ならライス先がデフォ」「リュウジさんの言うとおり米がカピカピ」「味は変わらん」「どのタイミングでライス食うものなんだろ」「料理研究家として検証していただきたい」「店はオペレーションを改善すべき」「リュウジさんが言うと説得力ハンパない！」など様々な意見が寄せられました。