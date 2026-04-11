子役として活躍していた俳優の村山輝星が、16歳の誕生日を迎えた最新ショットを披露。「美しくなったね！」「大人っぽくなった」など、反響が寄せられている。

【映像】16歳に成長した村山輝星（複数カット）

5歳の頃から芸能活動を開始し、2017年から4年間、NHK Eテレの教育番組『えいごであそぼ with Orton』にレギュラー出演していた村山。その後は、「au」のテレビCM「三太郎シリーズ」や日本テレビ系情報番組『ヒルナンデス』に出演するなど、マルチに活動してきた。

16歳の誕生日を迎えたことを報告

2026年4月9日、村山のスタッフが更新しているInstagramで、「2026年4月8日、16歳になりました！今年も桜と共に誕生日の写真を撮ることができました。この春は中学を卒業し、高校に進学しました。これまで支えてくださったたくさんの方々への感謝を忘れずに、16歳も充実した一年になるよう精進して参ります」と誕生日を迎えたことを報告し、自撮りショットを公開している。

この投稿にファンからは、「小学生だったキラリちゃんもう高校生かぁ〜」「えいごであそぼから随分と経ったんだねぇ」「すっかりお姉さんになりましたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）