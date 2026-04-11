高野洸（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の高野洸が4月9日、自身のInstagramを更新。出演した番組で描いた絵画を公開し、注目を集めている。

【写真】28歳人気俳優「クオリティ高すぎ」水彩画アート公開

◆高野洸、富士山が書かれた水彩画公開


高野は「＃プレバト」「水彩画頑張りました」とつづり、写真を投稿。同日放送されたMBS／TBS系「プレバト！！」（毎週木曜よる7時〜）にて、高野は富士山を背景に山と湖、温泉を描いた水彩画を公開した。併せてセットの前でニッコリと笑顔で佇む写真も披露している。この日は水彩画で2位で「才能アリ」という結果となっている。

◆高野洸の投稿に反響


この投稿には「クオリティ高すぎ」「色使いすごい」「絵が繊細で素敵」「才能が溢れてますね」「今後も楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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