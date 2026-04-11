高野洸、センス光る水彩画アートに注目集まる「クオリティ高すぎ」「色使いすごい」
【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の高野洸が4月9日、自身のInstagramを更新。出演した番組で描いた絵画を公開し、注目を集めている。
【写真】28歳人気俳優「クオリティ高すぎ」水彩画アート公開
高野は「＃プレバト」「水彩画頑張りました」とつづり、写真を投稿。同日放送されたMBS／TBS系「プレバト！！」（毎週木曜よる7時〜）にて、高野は富士山を背景に山と湖、温泉を描いた水彩画を公開した。併せてセットの前でニッコリと笑顔で佇む写真も披露している。この日は水彩画で2位で「才能アリ」という結果となっている。
この投稿には「クオリティ高すぎ」「色使いすごい」「絵が繊細で素敵」「才能が溢れてますね」「今後も楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳人気俳優「クオリティ高すぎ」水彩画アート公開
◆高野洸、富士山が書かれた水彩画公開
高野は「＃プレバト」「水彩画頑張りました」とつづり、写真を投稿。同日放送されたMBS／TBS系「プレバト！！」（毎週木曜よる7時〜）にて、高野は富士山を背景に山と湖、温泉を描いた水彩画を公開した。併せてセットの前でニッコリと笑顔で佇む写真も披露している。この日は水彩画で2位で「才能アリ」という結果となっている。
◆高野洸の投稿に反響
この投稿には「クオリティ高すぎ」「色使いすごい」「絵が繊細で素敵」「才能が溢れてますね」「今後も楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】