FANTASTICS・瀬口黎弥、30歳の抱負語る「いい男になれたら」 EXILE HIROからのメッセージも紹介
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥（30）が11日、都内で行われた自身の2nd写真集『Lei』（幻冬舎）の刊行記念プレス取材に登壇。30歳の抱負を語った。
【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）
ちょうど1ヶ月前に30歳の誕生日を迎えた瀬口は、「30歳はターニングポイントになると思います。第2のフェーズというか、1個成長できるような」と力を込めた。「今までは点と点だったものが、30歳で線となってビジョンがつながていく」と変化を感じている様子。「それぞれ“自分にしかないもの”があると思います。僕は、持ち前の明るさやダンス、音楽、サッカーも好きなので、自分に合うものをより特化していく年にしていきたい」と抱負を語った。
また、EXILE HIROから「男は30から」という言葉が贈られたそう。メッセージを受け、「気合を入れていい男になっていけたら」と期待を込めた。
今作は、幻冬舎とFANTASTICSがタッグを組み毎月1冊、9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の2作目。“自身の原点を見つめ直す旅”として瀬口は、「自分に還れる」と感じる地・ハワイで撮影することに。極限まで鍛え上げた自分史上最高の肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマージュ、ふとした瞬間にのぞく大人の色気など、約210点の写真が収められている。まるでハワイでの暮らしに密着したような、土着感ある日常のドキュメンタリーのような内容で、瀬口の魅力とエンタテインメントが凝縮された1冊となっている。
【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）
ちょうど1ヶ月前に30歳の誕生日を迎えた瀬口は、「30歳はターニングポイントになると思います。第2のフェーズというか、1個成長できるような」と力を込めた。「今までは点と点だったものが、30歳で線となってビジョンがつながていく」と変化を感じている様子。「それぞれ“自分にしかないもの”があると思います。僕は、持ち前の明るさやダンス、音楽、サッカーも好きなので、自分に合うものをより特化していく年にしていきたい」と抱負を語った。
今作は、幻冬舎とFANTASTICSがタッグを組み毎月1冊、9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の2作目。“自身の原点を見つめ直す旅”として瀬口は、「自分に還れる」と感じる地・ハワイで撮影することに。極限まで鍛え上げた自分史上最高の肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマージュ、ふとした瞬間にのぞく大人の色気など、約210点の写真が収められている。まるでハワイでの暮らしに密着したような、土着感ある日常のドキュメンタリーのような内容で、瀬口の魅力とエンタテインメントが凝縮された1冊となっている。