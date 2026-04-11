『ガキ使』『ボキャブラ天国』でブレイクしたお笑いコンビ「モリマン」のホルスタイン・モリ夫。『ガキ使』での「山崎（当時）VSモリマン」という真剣勝負企画も話題となったモリ夫は、現在、北海道でスナックを経営している。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は当時の心境とモリ夫の「顔を変えた」スナック経営の日々に迫った。

【映像】現在のモリマン・モリ夫（52）

北海道･すすきの。東京の歌舞伎町、福岡の中洲と並ぶ、日本屈指の歓楽街だ。この街に、モリ夫が2023年にオープンさせたスナック「サロ」がある。



店員「厳しそうに見えるけど優しいです。あと下品」

料金は、1時間飲み放題・歌い放題で男性が4000円、女性は3000円（20〜22時は男性3000円、女性1500円）。この日は月曜日にもかかわらず満席という盛況ぶり。モリ夫は店に立ち、接客する。

男性客「昔よく見てたんで、でも雰囲気が昔とちょっと…」

モリ夫「あのままやってたらヤバいですよ私。時代が変わったから、時代に合わせてる」

店員「厳しそうに見えるけど優しいです。知識がすごく多くて、おもしろくて。あと下品」

店の家賃は16万5000円。モリ夫はほかにも、別のスナックとスープカレー店を経営しているのだが…

モリ夫「3店舗やっていますが、このスナック『サロ』以外は赤字でそっちに持っていかれちゃうんですよね」

━━多忙ですが、今の健康状態は？

モリ夫「高い血圧を薬で下げています。でも（下がったから）酒もタバコも復活しちゃって良くない」

店員「血圧の薬、お酒飲んでいてもいいんですか？」

モリ夫「ダメじゃないですか？でも人生楽しんだもん勝ちですよ。子どももいないから、別に残す必要もないし」

━━体力的にしんどくないんですか？

モリ夫「しんどいです。でも朝寝る習慣がついちゃっているので、家にいても朝まで寝られないんですよね。これは店を続ける限り続きますよね」

現在、芸人の仕事は週1〜2程度あるという。



「『おい喧嘩しようぜ』って。急に殴られたり蹴られたり」

モリ夫は、1994年、21歳でモリマンを結成後、またたく間に『ボキャブラ天国』でブレイク。企画に体当たりで向き合う女性芸人として多くのバラエティーから引っ張りだこだった。

━━当時はどのくらい忙しかったんですか？

モリ夫「『いつ寝ればいいの？』みたいなスケジュールでした。一睡もしないで、富士山に登らされたりとか。どちらかと言えば、体張る系の仕事が多かったので体力的にきつかったですね。当時は『これやりたくない』って言ったら『おー、偉くなったの』って社員に言われて断るなんて選択肢はなかった」

━━代名詞となっているのは「ガキ使」での「山崎VSモリマン」という真剣勝負企画はどうでしたか？

モリ夫「あれは大好きでした。絶対に（最後は私が）勝つんで。しかもあれガチなんで、私も月亭邦正さんも格闘素人で、“抜く”とかできないんですよ。本気でやらないと逆に戦えない。なんであれ、イメージが皆さんに残ってくれているのが一番うれしい」

一方、喧嘩キャラが定着したため、私生活でのトラブルが増えたという。

モリ夫「『おい喧嘩しようぜ』って。急に殴られたり蹴られたりとか。なんでこんなことされてるんだろうって。他にも、例えば、男性2人とすれ違った時に1人が私に気づいて『あれモリマンじゃね？』ってゴニョゴニョ言って。すごく離れてから『モリマン！』って叫ばれるんですよ。それがもう腹立つんですよね。いちいち戻って『呼んだけど何？』ってやっていました。イヤな人って言われようがどうでもよかったです。どちらかと言えば嫌われキャラだったので」

━━テレビの仕事は、楽しかったですか？

モリ夫「楽しくなかったですね。元々、お笑いとか全然知らなかったんですよ。テレビを中学2年生から見なくなったんですよね。『ボキャブラ』でドーンと行ってみたいな感じで『ガキの使い』も出させていただいたんですけど、ちょっとメンタル的にも体力的にも限界がきていまして。『地元に帰りたいです』と」

休まらない日々に心が病んでいき、東京での生活を3年半で切り上げ、25歳で地元の北海道に戻った。

モリ夫「最初は、本当にボロ屋の狭い家に住んでいました。当時は『地震がきたら死んでもいいや』といつも思っていて。メンタルは強い方だと思っていたけどそうでもなかった。でも、こっち帰ってしばらくしてから、今いくよ・くるよのくるよ姉さんに『顔変わったな』『優しい顔になったわ』と。ほんこんさんとかにも『お前顔変わったな』って。実の母親にも言われました」

━━札幌で、芸人の仕事は？

モリ夫「本当に仕事がなくて、当時は貯金を食いつぶしていました。だから『売れなくなった芸能人＝スナックだな』と思って。周りに飲み屋さんはいっぱいあるんですけど、カラオケをやっているお店が意外となかったので。（スナックを）やってよかったです」

現在、店に立つのは週に2日ほど。そこには、50代を迎えた人生の選択があった。

モリ夫「一昨年、小沢健二さんの『LIFE』ってアルバムの30周年武道館ライブがあったけど仕事で行けなかったんです。そしたら、行ってきた人がみんな『良かった』って言っていて。何やってんだろう私って。そこから遊ぶと決めたんですよ。私が出勤しないことで売り上げが落ちているけど、どうにか食べていけるから、まぁ、いいかと思って」

━━またテレビで活躍したいという気持ちはありますか？



モリ夫「全然ないです。ちょっと出てるぐらいがいい。あの時代の忙しさは本当にイヤなんで」

（『ABEMA NEWS』より）