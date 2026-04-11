元NMB48でモデルの上西怜（24）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。

「DRWさん モデルを務めさせていただいてます可愛いランジェリーがたくさんあります 撮影も毎回とっても可愛くて楽しいんです」とつづり、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデル姿の撮影動画を公開。黒を貴重とした白のリボン柄ランジェリーに白いニーハイストッキングを着用し、さまざまなポーズをとり、曲線美を披露した。

ファンやフォロワーからも「すげえ」「神スタイル」「美ボディ」「オトナなセクシー」「エロ可愛い」「美しすぎてドキドキ」「ふわふわかわいい」「最上級にお似合い」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。