〈高市早苗首相が居残る総理執務室の「隠し部屋」 資料読みで電話は無視、タバコを吸い続け…《高市官邸・深層レポート》〉から続く

3月下旬、高市首相はこんな愚痴をこぼしていた。

【画像】高市がブチギレた“新・参院のドン”

「なんで衆院でできたのに参院でできないの」



Xでの発信が目立つ高市早苗首相 ©時事通信社

「荷崩れして法案が送られてきたら…」

政治部デスクの解説。

「高市首相は新年度予算案の年度内成立にこだわってきました。実際、衆院では“数の力”を武器に、審議時間を大幅に短縮する強引な手法で3月13日に通過させた。ところが、参院では与党が過半数割れしており、そう簡単に採決できるはずもない。参院側も『荷崩れ（混乱）して法案が送られてきたら年度内成立は不可能』と伝えていました。にもかかわらず、首相はギリギリまで持論を譲ろうとしなかったのです」

結局、年度内成立は「断念」となり、予算案の成立は4月7日となった。この間、高市首相は周囲に、

「アイツが……」

とブチ切れていたという。

「矛先は“新・参院のドン”と呼ばれる石井準一参院幹事長です。石井氏は青木幹雄元官房長官らがいた参院平成研で台頭し、与野党に幅広い人脈を持つ。首相はその石井氏が野党と手を組み、自身の足を引っ張っていると思い込んでいるんです」（自民党議員）

衆院選（2月8日投開票）の直後に、高市首相が石井氏に不信感を抱くキッカケとなる出来事があった。

《この続きでは、▶「スッピンも見せられるの」3人は首相のタバコに火を点け…、▶首相と大喧嘩？ 今井尚哉参与が週刊文春に激白、▶抱きつき外交の裏側「ドナルドのため歯を真っ白にした」などのトピックを報じている。「深層リポート」の記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月9日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月16日号）