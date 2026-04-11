◇プロ野球セ・リーグ 巨人3ー2ヤクルト（4月10日、東京ドーム）

2-1となった4回。2アウトをとりながらも、ランナー1、2塁のピンチを背負った巨人の竹丸和幸投手。赤羽由紘選手への5球目で足を滑らせ、バランスを崩してしまいます。地面に倒れ込む前にしっかりボールはリリース。キャッチャーの岸田行倫選手がそれをキャッチすると、3塁にボールを投げます。3塁を目指していたオスナ選手はタッチアウト。3アウトチェンジとなりました。

この一連のプレーには阿部慎之助監督が「トリックプレーみたいになっちゃったけど」とニヤリ。竹丸投手も試合後の取材で話を振られると、「あれは狙ってやりました」と少し“ドヤ顔”で冗談を言い放ちました。

「軸足が滑ってバランス崩して・・・（ボールを）投げないといけなかったので、とりあえずボールを離した感じです。アウトになったので、よかったよかったという感じです。あんな感じになったのは（以前にも）ありましたが、あれでランナーアウトになったのは初めてです」

マウンド上でバランスを崩しても表情は崩さなかった竹丸投手。勝利の要因を聞かれると「トリックプレーが結構大きかったかなと思います」と冗談とも本気ともつかない返答をしてくれました。