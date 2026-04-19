ボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）に挑戦するＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が１９日、約１か月の米ロサンゼルス合宿から羽田空港着の航空機で帰国した。中谷は海外ブックメーカーのオッズが不利となっていることに「しっかり見返すだけ」と自信を示した。権威ある専門誌「ザ・リング」が定めるパウンド・フォ