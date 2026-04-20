ボーイズグループBTSのメンバー、Vがポケパークを訪れた。去る4月19日、Vは自身のインスタグラムを更新。【写真】V、ポケモンオタクな一面露わにキャプションには、「僕はマサラタウンからスタートする」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、Vが東京のよみうりランドにある「ポケパーク カント―」を訪れたときのものである。東京ドーム公演で来日した際に撮られたものであると思われる。（写真＝V Ins