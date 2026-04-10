グラビアアイドル・麻倉瑞季(23)が、6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】舌ペロめがねがあざとい！S字くっきり、ぴったり黒ニットはもっとあざといっ

自身のインスタグラムに、肩ひもなしでこぼれ落ちそうなデジタル写真集の表紙画像を掲載。「週刊プレイボーイさんに掲載していただいてます!また、デジタル写真集『さくらとあさくら』も発売されます」と直球で報告。11日が24歳の誕生日とあって「春生まれの私にピッタリの1冊となっているので誕プレの気持ちで買ってくださいませ」とファンにおねだりした。



面積の少ない変形ワンピース衣装での横からショットでは豊かすぎるS字カーブの姿がくっきり。「みんな好き?」と挑発的にコメントした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。「今年はソロ表紙を狙いたい!」と野望も語っている。



同号は髙野真央が表紙＆巻頭を担当。上西怜、POV型ショートドラマ「俺達のあざす。」のゆい（伊藤優衣）＆ゆき（水原ゆき）、相沢菜々子、吉田優花、冴島ななも登場している。



（よろず～ニュース編集部）