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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「「知性」とは。「スパーク」だ！」を公開した。動画では、米国・サンフランシスコでの人工知能に関する会議に出席したエピソードを交えつつ、人間の知性や創造性の本質である「スパーク（ひらめき・火花）」の重要性について、独自の視点から熱弁を振るっている。



茂木氏はまず、AI開発の現場で「Sparks of Artificial General Intelligence（汎用人工知能の火花）」という言葉が使われたことに言及。一般的な知能が大規模言語モデルから生まれそうな瞬間に「スパークしている」と表現されることを紹介した。さらに、相対性理論のような歴史的な大発見から日常の小さなひらめきまで、創造性には共通のメカニズムがあると指摘する。



その上で、スパークの本質は「ノンリニア（非線形）」であると解説。「予想できる範囲内でいろんなことが言われる」状態をダメなケースとし、話者本人すら予想していない化学反応が内側で起き、徐々に新しいものが生成される瞬間こそが「スパーク」だと語った。また、他者とのコミュニケーションにおいて、その瞬間に生じたものを「喋っていいと思えるかどうか」が大切であると説いた。



この「スパーク」という概念を踏まえ、茂木氏は日本のビジネスやメディアの習慣に対して「打ち合わせって本当に意味がない」と鋭く切り込む。「あらかじめこういうこと言うって決まってたら、やる意味ねえだろ」と指摘し、実業家のイーロン・マスクを例に挙げた。マスク氏は事前の打ち合わせをしないだろうと推測し、本人にも周囲にも何が飛び出すか分からない状態から生まれるスパークこそが、対話の真の価値だと主張した。そもそも打ち合わせをするという概念自体が「スパークを前提としていない」と、構造的な問題を指摘している。



最後に茂木氏は、現在の社会や教育システムに言及。「教育の過程でスパークとかを前提にしないことが言われ続けている」と、予定調和を求める風潮に苦言を呈した。そして、スパークを前提にしてこそ才能や個性が輝くと強調し、「大いにスパークしたまえ」と視聴者に向けて力強いエールを送り、動画を締めくくった。