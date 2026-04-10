滝沢眞規子、おすすめのインナーケアドリンク「持久力を上げてくれる」

滝沢眞規子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【春の購入品】次女＆スタッフとお花見 UNIQLO・ZARA・ジュエリー・スニーカー・美容など爆買い♪』という動画を投稿。さまざまなジャンルの購入品を紹介する動画の中から、今回は滝沢さんが箱買いした栄養ドリンクをピックアップ。

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滝沢さんが「これは私がすごい好きで、福光屋さんって、うちの調味料、みりんとかお酒とか甘酒とか、すごい好きなんですけど」と切り出し、こちらのアイテムを紹介。

福光屋 / VATEN R バテンアール 100mL 10本入 税込7,560円（公式サイトより）

ミトコンドリアに着目し、酒蔵の発酵技術を応用して、アミノ酸などの身体機能に有用な栄養素を可能な限り高めたという、天然成分100％のインナーケアドリンク。

原材料は国産の米と米麹のみ、無添加（保存料・香料）かつノンカフェインです。

滝沢さんは10本入を購入していましたが、公式サイトでは1本税込756円（初回お試しは税込378円）でも販売されています。

■栄養ドリンクの成分が気になる方に

滝沢さんは「要は、超ナチュラルな栄養ドリンクって感じ」「米と米麴から出来ている」「栄養満点だよね」「どっちかというと、持久力を上げてくれるみたいな。もう持久走なわけよ、私たちの生活って」「もうちょっと頑張りたいみたいな時に飲む」と説明。

そして、「よく冷やして飲むと、特にこれからの季節美味しく飲めます」「結構甘いから、甘いのがちょっと苦手だなみたいな方は、冷やして飲むか、氷とかで割って飲んでもいいかと思います」とおすすめの飲み方についても教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、他にも滝沢さんが購入品を紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。